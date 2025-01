“Mec, j’adore ça” : Damian Lillard valide le nouveau son de LiAngelo Ball

Parmi les trois frères Ball, celui qui fait le plus parler ces derniers jours, c’est le seul qui n’est pas en NBA à savoir LiAngelo Ball. Le deuxième frère Ball a sorti un son nommé Tweaker qui cartonne et qui n’a pas manqué de taper dans l’œil de Damian Lillard.

“I might swerve, bend that corner woaaaaaah”

Si vous suivez la NBA et le Rap US, vous n’avez pas pu manquer le nouveau son de LiAngelo Ball, Tweaker. Sorti le 3 janvier dernier, le hit cartonne à tel point qu’il est actuellement 8e du top 10 Spotify aux États-Unis.

Quand on connaît le lien étroit entre la Grande Ligue et le rap américain, les joueurs NBA ne pouvaient pas passer à côté de ce qu’on peut appeler – sans trop se mouiller – un banger. On l’a par exemple entendu durant l’échauffement des 76ers ou dans le vestiaire des invincibles Cavaliers.

Si on parle de lien entre la balle orange et le rap, on pense tout de suite à Tony Parker Damian Lillard. Là aussi – encore une fois sans trop se mouiller – on peut dire que le joueur des Bucks est le meilleur rappeur de NBA. Damian Lillard, ou plutôt Dame D.O.L.L.A pour reprendre son nom de scène, s’y connaît plutôt pas mal quand on parle de musique puisqu’il a sorti plusieurs albums comme Confirmed ou Big D.O.L.L.A. Il ne pouvait donc pas passer à côté du hit de LiAngelo Ball, et l’ex-Blazer s’est exprimé dessus :

“Mec, j’adore ça. Je l’ai beaucoup écouté, ça me rappelle la période 2003-04. En tant qu’artiste, vous devez respecter l’art des autres et quand ça marche, ça marche. Je suis heureux pour lui, c’est un gros son. On l’entend partout. Beaucoup d’amour pour lui.” – Damian Lillard

À défaut d’avoir réussi à faire son trou en NBA, le frangin de Lonzo et de LaMelo est parvenu aux oreilles des superstars de la Grande Ligue à sa manière.

Finalement, LaVar Ball n’avait peut-être pas tort quand il disait que ses trois fils perceraient en NBA, même si LiAngelo l’a fait différemment.

