Dans la saison hyper compliquée des Sixers, Guerschon Yabusele fait partie des rares satisfactions du côté de Philadelphie. Et Daryl Morey a bien l’intention de faire le nécessaire pour le prolonger dans quelques mois quand il sera en fin de contrat.

Après avoir marqué les esprits lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Guerschon Yabusele a continué sur sa lancée pour se faire une vraie place en NBA. Le “Dancing Bear” est devenu un membre qui compte chez les Sixers (11,2 points et 5,6 rebonds de moyenne en 27 minutes), à tel point qu’il a attiré les convoitises à la trade deadline et sera une nouvelle fois visé par certaines franchises lors de la prochaine Free Agency.

Mais Daryl Morey, le président des Sixers, a bien l’intention de tout faire pour garder le Frenchie à Philly.

“On l’adore. On a dégagé de la marge salariale en retirant le contrat de Caleb Martin, en prévision du futur. Donc on est très confiants à l’idée de garder Yabu.”

Pour rappel, Guerschon a signé un contrat d’un an et 2 millions de dollars avec les Sixers l’été dernier, après les JO. Il sera donc agent libre restrictif dans quelques mois, ce qui provoque forcément de l’incertitude concernant son avenir. Daryl Morey sait que Yabu sera en position de force pour demander un contrat plus conséquent, d’autant plus que d’autres équipes seront forcément sur le coup.

Morey a donc pris les devants en échangeant Caleb Martin contre Quentin Grimes à la deadline. Martin possède un salaire annuel de 9 millions de dollars contre seulement 4 pour Grimes, et surtout ce dernier est en dernière année de contrat contrairement à Caleb (sous un contrat à 35 millions jusqu’en 2028). Les Sixers ont donc gagné en flexibilité avec ce deal et ça devrait augmenter leurs chances de conserver Guerschon Yabusele.

Philadelphie aura aussi l’avantage de l’attachement émotionnel puisque c’est à Philly que Yabu a vraiment lancé sa carrière NBA, et où il a réussi à construire une vraie relation avec les fans des Sixers.

“J’aime vraiment cette ville. J’aime vraiment les supporters. J’aime vraiment l’atmosphère et tout ce qui se passe, même si la saison est remplie de hauts et des bas.” – Guerschon Yabusele

Daryl Morey said this week one of the Sixers’ top offseason priorities is re-signing Guerschon Yabusele, per @PompeyOnSixers (https://t.co/3aGHtuqa2A).

Philadelphia trading Caleb Martin to the Mavericks at the deadline was in part due to freeing up more cap space for Yabusele. pic.twitter.com/UWgacZBaeG

— Evan Sidery (@esidery) February 12, 2025

Il fut un temps où Guerschon Yabusele était boudé par les équipes NBA. Ce temps-là semble définitivement révolu…

Source texte : The Philadelphia Inquirer