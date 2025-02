Comme chaque année, le média Sportico donne son classement des sportifs les mieux payés de la planète. On retrouve deux basketteurs dans le Top 5 pour l’année 2024, avec notamment Stephen Curry qui prend la place de dauphin derrière l’intouchable Cristiano Ronaldo.

153,8 millions de dollars.

Ce sont les gains amassés par Stephen Curry lors de la seule année 2024, en additionnant son salaire aux Warriors (53,8 millions) avec les revenus liés à ses nombreux sponsors (100 millions). Personne ne fait mieux en dehors de CR7 et ses… 260 millions de dollars.

Pour l’année 2023, Curry était septième du classement avec 99 millions de gains, tandis que LeBron James était le premier basketteur sur la liste (126 millions). Le King – désormais cinquième du classement avec 133,2 millions de billets verts – vient donc de se faire doubler par celui qui a longtemps été son rival en NBA.

Sachez que c’est la première fois depuis 2013 que LeBron James n’est pas le basketteur le mieux payé de la planète. Un petit événement !

Un petit événement lié notamment à l’énorme extension de contrat signé par Stephen Curry avec son principal sponsor, Under Armour. Les détails du deal n’avaient pas été révélés au moment de sa signature en 2023 mais des rumeurs parlaient d’un contrat à vie d’une valeur d’un milliard de dollars, en plus de donner des parts d’UA à Curry. Résultat : en 2024, les gains de la superstar des Warriors dans la colonne “sponsors” ont doublé, passant de 50 à 100 millions de dollars en l’espace d’une année seulement.

En plus de ça, on rappelle que Steph est le basketteur le mieux payé de la NBA par saison, devant Joel Embiid, Nikola Jokic, Kevin Durant et… Bradley Beal. LeBron James n’est lui que 14e avec un salaire annuel de 48,7 millions de dollars.

Le Top 10 des sportifs les mieux payés en 2024

Cristiano Ronaldo (foot) : 260 millions de dollars Stephen Curry (basket) : 153,8 millions Tyson Fury (boxe) : 147 millions Lionel Messi (foot) : 135 millions LeBron James (basket) : 133,2 millions Neymar (foot) : 133 millions Oleksandr Usyk (boxe) : 122 millions Karim Benzema (foot) : 116 millions Kylian Mbappé (foot) : 110 millions Jon Rahm (golf) : 105,8 millions

Source texte : Sportico