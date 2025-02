All-Star Game NBA : nos attentes pour l’édition 2025

Le All-Star Weekend, le All-Star Game. Trois jours de festivités qui ont perdu en intérêt depuis de nombreuses années, mais qu’on aimerait vraiment voir se refaire une santé. Dans cet esprit, voici nos attentes, chez TrashTalk, pour un événement qui doit tenter, une fois de plus, de rallumer la flamme.

Une scène qui doit permettre à la NBA de briller mondialement, en réunissant ses plus grandes stars autour de festivités visant à époustoufler sur les plans technique, physique et médiatique. Dans les faits ? Un concours qui a perdu en intérêt depuis de nombreuses années, et qui vit plutôt de la mauvaise presse lié au manque d’envie criant des participants. On s’est donc posé pour réfléchir un peu, et voici ce que l’on attend (et ce que l’on aimerait) voir entre vendredi et dimanche, du côté de San Francisco. Et puisqu’on est ensemble, on se fait ça à la cool, en détente.

Le vendredi : un Rising Star Challenge aux allures de Young Star Game

S’il vous plaît, les jeunes. Ne prenez pas le pli des anciens, qui viennent au All-Star Game avec l’unique envie de partir en vacances quelques jours ensuite. Zaccharie, Alex, Bilal, Toumani, Yves… nos francophones sûrs : défoncez-nous le plateau, allez-y à 100% le temps d’un match, la NBA toute entière vous regarde. Et nous aussi. Nouveauté cette année : l’équipe gagnante ira défier les viocs le dimanche, le jeu en vaut largement la chandelle.

The squads are set, now secure your seats… Get your #CastrolRisingStars tickets today ⭐️

The four-team tournament featuring the brightest young stars in the game tips off Friday, Feb. 14 at 6pm/PT!

🎟️: https://t.co/ANlexoQHm5 pic.twitter.com/G4t4ml9Q3Z

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 5, 2025

Bien sûr, le vendredi est sans doute la soirée qui est le plus difficile à promouvoir sur le plan du spectacle pour la NBA. On a néanmoins pu, à notre échelle, voir ce que donnait un match entre les meilleurs jeunes de France, à l’occasion du Young Star Game. Enjeu, intensité et envie de gagner, c’est le bon mélange pour tenir le public en haleine et le prendre par la main pendant plusieurs années derrière. Un concept qui ferait bien de s’appliquer à la NBA, puisque même si ces jeunes sont tenus par des enjeux importants dans leurs clubs, rien ne fera plus parler d’eux qu’un esprit de compétition retrouvé lors d’un événement qui ne séduit plus tant.

C’était il y a une semaine 🔙

🥵 L’incroyable coup de chaud d’Aaron Towo-Nansi (15 ans) pour son premier match en pro au Young Star Game !

En moins d’une minute 🤯#YSG2025@YSGLNB @CB_officiel pic.twitter.com/WKKxllsvlv

— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 27, 2025

Le samedi : des concours de basket plutôt qu’un concours de sommeil

Les gens qui dorment pour aider la science sont parfois grassement payés. On aimerait bien l’être, en tant que fans, le samedi du All-Star Game aussi, puisque les concours ont souvent été, ces dernières années, des coups à dormir debout. Alors oui, certains plateaux ont réveillé nos coeurs d’amoureux de la balle orange, comme Mac McClung en 2023 avec son concours de dunk très réussi, mais aussi le duel Sabrina Ionescu contre Stephen Curry l’an passé.

Dans la baie, disons que les plateaux n’ont pas mis toutes les armes de leur côté pour séduire. Le concours de dunks tente le pari de la jeunesse, avec néanmoins un McClung déjà dans sa troisième participation. Peut-être que l’envie des néophytes que sont Matas Buzelis et Stephon Castle vont apporter une dose de fraîcheur à un spectacle qui cherche continuellement le nouvel Aaron Gordon, capable de mettre le feu aux réseaux sociaux après une action irréelle. Comme qui dirait, c’est entre les mains des participants et de leur créativité. Ne nous décevez pas, merci par avance.

Participants for the 2025 Skills Challenge at All-Star Weekend: pic.twitter.com/vJpFlCnWJm

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) February 7, 2025

Concernant le Skills Challenge, la vraie complexité réside dans le format qui n’est pas très très dynamique, peut-être faudrait-il là encore s’inspirer de la France et de son concours de 1 contre 1 qui met réellement en jeu la fierté des participants. On se délectera toutefois de la présence de trois Français pour la mini-compétition, en espérant que tout le monde fasse preuve de l’esprit suffisant pour rendre le tout animé.

Enfin, le concours à 3-points. Damian Lillard veut rejoindre l’histoire, mais il y a des snipers très sérieux pour lui tenir la dragée haute. Ce que l’on attend ? Rien de plus que du classique, avec une concurrence élevée. Buddy Hield pour faire lever la foule locale, ce serait quand même super sympathique. Et peut-être un nouveau duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu ? À moins que Caitlyn Clark soit aussi de la partie, ce qui serait génial !

The field is set for the STARRY 3-Point Contest at NBA All-Star 2025:

▪️ Jalen Brunson

▪️ Cade Cunningham

▪️ Darius Garland

▪️ Tyler Herro

▪️ Buddy Hield

▪️ Cam Johnson

▪️ Damian Lillard

▪️ Norman Powell

Lillard seeks his record-tying third straight 3-Point Contest title. pic.twitter.com/A0tSdw792j

— NBA Communications (@NBAPR) February 7, 2025

Le dimanche : venir pour travailler

Un format tournoi, avec, pour la première fois, une équipe composée de tous les joueurs internationaux contre des sélections purement américaines. Loin d’être un hasard si l’on nous demande, mais bien plus une source de curiosité et d’excitation. Renforcée par les propos de la star montante de la NBA, Victor Wembanyama, qui indique ne pas se rendre en Californie pour le plaisir mais pour le boulot. Espérons qu’il bouge un peu des stars qui ont trouvé depuis longtemps une forme de complaisance dans le fait de trottiner puis de critiquer ce qu’est devenu le match des Étoiles.

TNT tonight revealed the semifinal matchups and team names for the 2025 NBA All-Star Game:

▪️ Chuck’s Global Stars vs. Kenny’s Young Stars

▪️ Shaq’s OGs vs. Candace’s Rising Stars

The semifinal winners will advance to meet in the championship. For all three games of the… pic.twitter.com/GVRgLx1ChS

— NBA Communications (@NBAPR) February 12, 2025

Le côté USA vs. World devrait aussi avoir son impact en cas de croisement en finale du tournoi, ce qui a été, là aussi, un peu décidé pour être la réalité à venir ce dimanche. Il ne faut pas sous-estimer les jeunots qui se seront qualifiés via la victoire au Rising Star Challenge, quelle honte ce serait de se faire fumer par la jeune garde de la ligue pour les Kevin Durant, Stephen Curry et autre LeBron James. On veut donc que ça joue, que ça réveille un peu les orgueils dans chaque équipe. Et pour nos internationaux, nos représentants du basketball FIBA : fracassez-les, on est chez nous.

Le public : mesurer son rôle

Dernier axe de cet article : le public. On a connu ici des soirées à nous faire bailler dans lesquelles le public n’a pas franchement aidé à créer l’ambiance pour nous maintenir éveillé. Même si des voix se sont élevées pour critiquer l’élitisme (prix de départ à 80$ pour le Rising Star Challenge, plus de 1000$ pour le All-Star Game) de l’événement, messieurs et mesdames les spectateurs(trices) ayant la chance de pouvoir assister, d’une manière où d’une autre, à ce week-end : vivez le pour nous, derrière nos écrans. Criez, ambiancez vous à la hauteur de ce que l’on ferait si l’on était dans les travées d’un Chase Center qui ne voudrait certainement pas ternir sa réputation de salle parmi les plus intenses de NBA sur le plan de l’atmosphère.

En gros, pour résumé cet article qui s’est peut-être éternisé, ne retenons qu’une chose : ce weekend veut être la plus grande fête du basket au monde, avec les meilleurs joueurs de basket au monde. Célébrons donc le basket à la hauteur de ce qu’il représente pour les acteurs dans leur globalité : une passion inébranlable.