Absent des parquets depuis début janvier à cause d’une fracture de la main gauche, Jabari Smith Jr. est sur la voie du retour. Il pourrait rejouer dès le premier match en sortie de All-Star Break.

C’est l’insider Chris Haynes qui vient de balancer l’info : l’ailier-fort des Rockets (21 ans) vise un retour sur les terrains le 21 février lors du match opposant Houston à Minnesota dans le Texas.

Cela demande encore confirmation mais Jabari Smith Jr. devrait bien rejouer ce mois-ci, et ça c’est quand même une bonne nouvelle pour les Rockets.

Sources: Rockets forward Jabari Smith Jr. (fractured hand) — who’s been out since Jan. 3 — targeting return of Feb. 21 vs. Timberwolves. His agent Wallace Prather comments on client’s impending return. #haynesbriefs

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 12, 2025

Durant les premières semaines où Smith Jr. était à l’infirmerie, les Rockets ont réussi à très bien s’en sortir, eux qui ont enchaîné les victoires sous l’impulsion du gros début d’année de Jalen Green mais aussi de l’explosion d’Amen Thompson, qui a pris la place de Jabari dans le cinq et qui en a profité pour enchaîner les perfs XXL.

Mais depuis le passage en février, c’est beaucoup plus compliqué pour Houston : six défaites en sept matchs pour les hommes d’Ime Udoka (privés aussi de Fred VanVleet), qui ont chuté du podium jusqu’à la cinquième place à l’Ouest. Le retour de Jabari Smith Jr. (11,9 points, 6,5 rebonds et 1 contre de moyenne à 35,4% à 3-points) devrait donc faire du bien aux Fusées, notamment en défense et aux rebonds.

On est néanmoins curieux de voir comment Udoka va ajuster ses rotations quand il aura à la fois Jabari et Amen Thompson sous la main…

