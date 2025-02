Deuxièmes de l’Ouest et récemment vainqueurs de plusieurs matchs contre des gros calibres, les Rockets ne font plus rire personne. La progression d’Amen Thompson est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les Fusées ont vraiment décollé cette année. Jalen Green, son coéquipier, pense que le sophomore peut monter très très haut… à une condition.

Propulsé titulaire avec l’absence de Jabari Smith Jr., Amen Thompson reste sur un mois de janvier exceptionnel : quasiment 19 points de moyenne, plus de 10 rebonds et 4 passes, le tout en faisant un immense boulot défensif.

Parmi ses exploits en ce début d’année 2025, il y a eu ce match à 33 points face aux Celtics, game-winner en mode Kobe en prime. Il y a eu un triple-double face aux Cavs (23-14-10), un 16-16 contre Cleveland, et une perf’ à 23 points – 16 rebonds face aux Lakers.

Bref, Amen est sur un nuage et impressionne tout le monde, notamment Jalen Green.

“Ce qu’il fait en ce moment, c’est fou. C’est un spécialiste des double-doubles. Vous ne pouvez pas l’arrêter quand il pénètre (vers le panier). Il va défendre le meilleur joueur adverse. Il va prendre des rebonds, des putbacks, et en plus c’est une belle personne. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous êtes né pour être une superstar.”

Le 4e choix de la Draft NBA 2023 est un monstre athlétique qui est capable de créer le chaos dans n’importe quelle attaque. Blocks, steals, déviations, il est partout. Sa polyvalence défensive associée à sa capacité de provoquer des turnovers permet aux Rockets d’être l’une des meilleures défenses NBA mais aussi l’une des équipes les plus redoutables en contre-attaque. Car une fois que Thompson a le ballon en transition, c’est fini pour l’adversaire. Il va plus vite que tout le monde et saute jusqu’au plafond.

En attaque, sur jeu placé, Amen Thompson est précieux à travers son excellent jeu sans ballon, lui qui se retrouve souvent au bon endroit au bon moment. Il possède une excellente relation avec Alperen Sengun (très bon distributeur de caviars au passage), il est redoutable quand il faut conclure des actions depuis le dunkeur spot, et offre beaucoup d’opportunités supplémentaires à ses copains grâce à sa capacité à arracher des rebonds offensifs. Vous ajoutez à tout ça de belles qualités de playmaker, et vous obtenez déjà un joueur hyper complet qui peut assumer plusieurs postes.

Ce qui lui manque encore ? Une chose, qui est hyper importante dans la NBA actuelle : un tir extérieur. Amen tourne à 25% à 3-points sur 1,3 tentative par soir et 71% aux lancers-francs. Des chiffres faiblards qui poussent certaines équipes à le laisser volontairement ouvert à 3-points.

“S’il arrive à avoir un tir, je veux dire un tir régulier, c’est terminé (pour le reste de la Ligue).” – Jalen Green

On sait à quel point certains joueurs – aussi talentueux soient-ils – ont un plafond limité car ils sont incapables de tirer à 3-points. C’est le cas par exemple de Josh Giddey, benché lors des derniers Playoffs. On peut citer aussi prime Ben Simmons, défenseur calibre All-NBA et joueur athlétique très polyvalent mais qui n’a jamais percé son plafond à cause de l’absence d’un tir extérieur. Enfin, on en connaît un autre qui n’a pas de tir à 3-points mais qui est tout de même devenu une superstar, aka Giannis Antetokounmpo, véritable monstre physique que personne ne peut arrêter.

Sur une échelle de Josh Giddey à Giannis, où se situe Amen Thompson ? On a envie de dire au milieu. Il est encore très jeune, il a beaucoup de chemin à parcourir, mais a le potentiel pour s’approcher de l’extrême Giannis.

Ce qui est important, c’est que contrairement à un Ben Simmons, Amen Thompson n’a pas peur de tenter des shoots extérieurs. Certes il ne prend pas beaucoup de 3-points mais tente sa chance à mi-distance et surtout provoque des lancers-francs malgré une adresse limitée. Tout cela oblige les défenses à le surveiller même s’il ne possède pas (encore) de tir extérieur dans son répertoire. Cela le rend ainsi un peu moins prévisible, et l’attaque des Rockets aussi par la même occasion.

Amen Thompson a la chance d’évoluer dans une équipe des Rockets qui lui convient bien. Des Rockets qui possèdent une grosse identité défensive, un pivot très polyvalent en Alperen Sengun, un joueur explosif comme Jalen Green, un Dillon Brooks actuellement en feu et un Fred VanVleet solide sur le poste de meneur.

Ses limites au shoot sont pour l’instant compensées grâce à la solidité de Houston dans sa moitié de terrain, et la capacité des Rockets à faire très mal en transition. Par contre, on a vu aussi les Fusées galérer à plusieurs reprises sur jeu demi-terrain, la faute à un manque de création offensive sur le plan individuel, et en partie la faible menace extérieure que représente Thompson. Il sera donc très intéressant de voir ce que ça donne en Playoffs au printemps prochain.

Mais en attendant, on ne peut que kiffer ce qu’apporte Amen Thompson aux Rockets. Si Houston est deuxième de l’Ouest à l’heure de ces lignes, c’est notamment grâce à lui.

