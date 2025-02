Alors que deux nouvelles franchises – probablement à Las Vegas et Seattle – devraient bientôt agrandir la NBA, la WNBA est quant à elle en pleine expansion actuellement. Trois villes ont obtenu une équipe ces deux dernières années, et il reste une dernière place à prendre pour devenir la 16e franchise WNBA. La lutte s’annonce intense !

Les villes candidates pour accueillir une franchise NBA sont en effet nombreuses. Quatre nouveaux dossiers viennent d’être envoyés à la WNBA. Quatre dossiers pour quatre villes qui ont bien l’intention de tout faire pour intégrer la ligue féminine, en pleine explosion depuis l’arrivée de Caitlin Clark et Cie en 2024.

Les villes candidates pour accueillir une franchise WNBA

Philadelphie

Houston

Detroit

Nashville

Philly, Houston et Detroit sont évidemment des villes où existent des franchises NBA, et ce sont les propriétaires de ces dernières qui poussent pour accueillir une équipe WNBA dans leur marché.

NEWS: The ownership group behind the Philadelphia 76ers is trying to bring a WNBA team to the city.

Blitzer Sports & Entertainment put in an official bid to the league for an expansion team, a company spokesman tells @MikeVorkunov.

More details 🔗:https://t.co/lCs0pS8XEE

— The Athletic (@TheAthletic) January 31, 2025

Que ce soit Harris Blitzer Sports & Entertainment (proprio des Sixers), Tilman Fertitta (proprio des Rockets) ou Tom Gores (proprio des Pistons), ils sont tous derrière les offres soumises à la WNBA. Houston et Detroit sont des villes qui possédaient déjà une franchise WNBA par le passé : respectivement les Comets (champions quatre fois de suite entre 1997 et 2000, mais supprimés en 2008 lors de la crise financière) et le Shock (trois fois champion entre 2003 et 2008, mais a déménagé à Tulsa en 2010). Philadelphie n’a jamais eu d’équipe WNBA mais avec le projet de nouvelle salle dans le sud de la ville, elle espère accueillir une franchise prochainement.

Parmi les quatre villes citées au-dessus, Nashville est la seule qui n’a pas de franchise NBA, mais ce sont les propriétaires de l’équipe NHL locale (les Predators) qui tentent d’implanter le basket féminin dans le Tennessee. La franchise WNBA – si elle s’installe à Nashville – prendrait le nom de Tennessee Summit, en hommage à la légendaire coach Pat Summit (qui a longtemps coaché l’université du Tennessee).

En plus des propriétaires, les différentes candidatures sont poussées par des personnalités du sport US. On pense à Jared Goff (quarterback NFL), Grant Hill et Chris Webber pour Detroit, ou à Candace Parker (ancienne star du basket féminin) et Peyton Manning (ancienne star NFL) pour Tennessee.

This week alone, four ownership groups have submitted bids for a WNBA expansion franchise—three of which are backed by NBA team owners:

• Tennessee

• Detroit (Pistons)

• Houston (Rockets)

• Philadelphia (76ers) pic.twitter.com/c28DYJCo1d

— Front Office Sports (@FOS) January 31, 2025

D’après Front Office Sports, d’autres villes avaient également montré un intérêt pour une équipe WNBA : Cleveland (via le proprio des Cavs Dan Gilbert), Austin (sous l’impulsion de Kevin Durant), St. Louis (avec le soutien de Jayson Tatum), Kansas City (poussée par la star NFL Patrick Mahomes), Denver ou encore Charlotte.

Si autant de villes tentent de se positionner depuis quelques jours, c’est parce que le mois de janvier représentait la deadline pour proposer un dossier à la WNBA, et qu’il ne reste qu’un spot à prendre d’ici 2028. La WNBA est aujourd’hui composée de 12 franchises, 15 si l’on compte les trois qui ont été créées ces deux dernières années (Golden State, Toronto, Portland), et l’objectif est d’en avoir 16 au total d’ici trois ans.

Vu l’énorme demande, il ne fait aucun doute que la WNBA va continuer de s’agrandir lors des années à venir. Mais où ira la 16e et dernière franchise ? Réponse au courant de l’année.

Sources texte : The Athletic, Front Office Sports