C’est une nuit bien chargée qui nous attend en NBA avec 9 matchs au programme et quelques affiches qui attirent notre attention, notamment le Knicks – Lakers à 2h30.

Le programme NBA du soir :

23h : Pacers – Hawks

23h : Jazz – Magic

1h : Hornets – Nuggets

2h : Rockets – Nets

2h : Wolves – Wizards

2h : Thunder – Kings

2h30 : Spurs – Heat

2h30 : Knicks – Lakers

4h : Blazers – Suns

La visite annuelle de LeBron James au Garden, ça se regarde toujours

Le Madison Square Garden est considéré comme la Mecque du basket et les grands joueurs adorent y briller. C’est aussi le cas de LeBron James, qui ne devrait pas manquer une occasion de faire le show en antenne nationale. Privée de son compère Anthony Davis, le King va devoir se multiplier pour faire gagner les Lakers, d’autant qu’entre Mikal Bridges, OG Anunoby ou encore Josh Hart, il aura des bons chiens de garde pour le surveiller.

Les Knicks restent sur 5 victoires de rang et sont toujours sur les traces des Celtics pour la 2ème place à l’Est. Avec AD forfait en face, New York a une occasion en or d’enchainer.

Mais aussi…

Un match offensif entre Pacers et Hawks à 23h, où Indiana devrait l’emporter.

Le Magic ne met plus un pied devant l’autre, le déplacement au Jazz doit changer ça.

Nikola Jokic qui fait face à la raquette des Hornets, préparez-vous à un massacre.

Les Rockets ne devraient pas beaucoup transpirer face aux Nets.

Pareil pour les Wolves face à des Wizards toujours plus nuls.

Le Thunder – Kings devrait valoir le détour avec Domantas Sabonis qui va vouloir envoyer un message après avoir été snobé au All-Star Game.

Wemby et les Spurs qui enchainent en back-to-back face au Heat.

Les Suns, eux aussi en back-to-back, devraient se méfier d’une équipe des Blazers qui a retrouvé des couleurs.

Les Français en piste

Rudy Gobert qui devrait croiser Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (en civil) cette nuit.

Victor Wembanyama qui fait la totale à Bam Adebayo.

Zaccharie Risacher qui enchaine un nouveau gros match (on espère) avec les Hawks.

Moussa Diabaté face à un gros défi serbe.

Quelques minutes pour Ousmane Dieng avec le Thunder ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici