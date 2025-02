Alors que la date limite de transfert NBA est dans cinq jours, les équipes commencent à s’activer sur le marché. C’est notamment le cas des Clippers et du Jazz, qui viennent de tomber d’accord sur un deal impliquant P.J. Tucker et Drew Eubanks.

Bon, on vous prévient tout de suite, ce n’est pas le deal du siècle mais c’est un deal quand même.

Voici les modalités de l’échange si l’on en croit Shams Charania et Bobby Marks d’ESPN :

Le Jazz récupère : P.J. Tucker, Mo Bamba, un choix de second tour de draft

P.J. Tucker, Mo Bamba, un choix de second tour de draft Les Clippers récupèrent : Drew Eubanks, Patty Mills

🚨 TRANSFERT !!

PJ Tucker, tiens tiens !!

Et Patty Mills et Mo Bamba dans le package, on va observer tout ça et en reparler asap ! https://t.co/4dw9EqZrsR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2025

Ce transfert ne révolutionnera pas le monde de la NBA, mais a un impact financier pour les Clippers qui passent désormais sous le seuil de la luxury tax (Tucker et Bamba pèsent 13,5 millions, tandis qu’Eubanks et Mills pèsent 7 millions). De quoi gagner en flexibilité pour potentiellement faire d’autres moves dans les jours à venir ou sur le marché du buyout.

L’intérêt pour le Jazz dans l’affaire, c’est qu’il récupère un choix de deuxième tour de draft.

Les quatre joueurs impliqués dans le deal sont tous des vétérans en dernière année de contrat ou en contrat non garanti pour l’année prochaine. Que ce soit du côté des Clippers ou du Jazz, ils ne sont probablement pas dans les plans de la franchise.

Source texte : ESPN