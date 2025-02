Sur une série de huit défaites consécutives, les Hawks avaient cœur de retrouver le chemin de la victoire en battant les Pacers, mais Indiana a tenu bon et brise les espoirs des Faucons (132-127).

C’est donc une équipe d’Atlanta amoindrie qui se rendait à Indianapolis pour tenter de faire tomber les Pacers. Malgré la sale dynamique, il y avait quelques motifs d’espoirs avant cette rencontre à l’image de Zaccharie Risacher qui sortait d’un gros carton à 30 points face aux Cavaliers.

Sauf que sur l’entame de match, c’est Indiana qui prend les devants derrière un Tyrese Haliburton qui n’avait pas de temps à perdre. Le meneur des Pacers avait certainement hâte de traverser le petit kilomètre qui relie le Gainbridge Fieldhouse et le Lucas Oil Stadium, là où se tient le Royal Rumble de la WWE.

Les Fermiers comptent donc 16 points d’avance à la fin du premier quart-temps, mais les Faucons se refont sur les douze minutes suivantes et reviennent à quatre points avant de retourner au vestiaire.

Mieux encore, dès la reprise, ils repassent devant derrière un Trae Young qui se met enfin en route. Le farfadet malicieux inscrit 14 points sur cette seule période, mais les Hawks sont toujours menés de quatre unités.

Pour repasser devant, il faut compter sur Zaccharie Risacher qui passe un 5-0 sur la tronche des Fermiers et remet son équipe devant. Pour contrer le numéro 1 de la Draft, c’est tout l’effectif d’Indiana qui s’y met d’Obi Toppin à Andrew Nembhard.

Shooter sans armer. On en parlera h24 quand il aura progressé sur son efficacité mais c’est une dinguerie d’avoir la technique pour faire ça !pic.twitter.com/lBLYvxX7zb https://t.co/SBpR4VQmpT

— Hawks Nation France 🇫🇷 (@ATLHawksFR) February 2, 2025

À noter que l’intégralité du cinq majeur des Fermiers a passé la barre des 15 points, bien le symbole de la grosse victoire consécutive du soir.

Pacers leading scorers tonight:

20 — Siakam

19 — Nembhard

18 — Toppin

17 — Haliburton

17 — Mathurin

15 — Turner

Ties the franchise record for most players with 15+ PTS in a single game. pic.twitter.com/Q5HbGRGrgU

— StatMuse (@statmuse) February 2, 2025

Eh oui ! Malgré tous leurs efforts, les Faucons ne parviennent pas à repasser et encore moins à s’offrir un peu d’avance malgré les 34 points et 17 passes de Trae Young.

Score final : 132-127 en faveur des Pacers. Atlanta y a cru jusqu’au bout, mais ce fut insuffisant et les pioupious quittent Indianapolis avec une huitième défaite consécutive dans les dents ou plutôt dans le bec.