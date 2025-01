Pendant que certains célèbrent leur première étoile d’All-Star, d’autres rongent leur frein ou continuent de ronger leur frein comme ils se font oublier tous les ans (coucou Domantas Sabonis). Alors, on met un peu de sel de Guérande dans sa soupe de seum et on regarde quels sont les joueurs qui ne seront (malheureusement) pas présents au All-Star Game 2025.

Les All-Star de l’Est : Jalen Brunson – Donovan Mitchell – Jayson Tatum – Giannis Antetokounmpo – Karl-Anthony Towns – Cade Cunningham, Darius Garland, Jaylen Brown, Evan Mobley, Pascal Siakam, Damian Lillard, Tyler Herro

Les All-Stars de l’Ouest : Stephen Curry – Shai Gilgeous-Alexander – LeBron James – Kevin Durant – Nikola Jokic – Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Anthony Davis, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Sengun, Jalen Williams

Si les fans de Spurs sont ravis de voir Victor Wembanyama avoir sa première sélection au All-Star Game, tout comme les fans du Thunder avec Jalen Williams, si vous tendez l’oreille, vous pourrez entendre les reniflements des fans des Kings qui pleurent – encore une fois – l’absence de Domantas Sabonis.

Sabonis this season:

— 1st in rebounds

— 1st in double-doubles

— 2nd in three-point percentage

— 3rd in triple-doubles

He’s an All-Star, right? pic.twitter.com/WZ5Eu89mio

— StatMuse (@statmuse) January 30, 2025

Encore une fois, Domantas Sabonis est un “oublié” et pourtant, encore une fois, il fait une saison XXL : 21 points, 14,5 rebonds et 6,6 passes de moyenne. Une belle ligne de stats, mais visiblement insuffisante pour pouvoir être étoilé.

Même son de cloche chez Trae Young. Peut-être qu’il y a un mois en arrière, le lutin préféré de votre lutin préféré aurait été All-Star, mais depuis c’est compliqué à Atlanta et puis chez les guards, c’était bouché. Le meneur de poche regardera le match des étoiles à la téloche.

On part en direction du Texas où si les fans des Rockets et Spurs ont un All-Star chacun, les Mavs repartent bredouilles. Pas un Kyrie Irving, pas un Luka Doncic à se mettre sous la dent. Si les raisons sont différentes, le résultat reste de la même. Dallas n’aura pas un étoile qui brillera à San Francisco, le 16 février prochain.