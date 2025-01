Malgré le coup de chaud de Zaccharie Risacher, les Cavaliers ont démonté les Hawks sans forcer (137-115)

Les Hawks sont dans le ventre mou de l’Est et les Cavaliers parmi les meilleures équipes de la Ligue. Ce duel entre Atlanta et Cleveland a été déséquilibré du début à la fin et le bon match de Zaccharie Risacher (30 points) n’a pas pu empêcher la nouvelle défaite des Faucons (137-115).

Les trois All-Stars de Cleveland défiaient le “snub” Trae Young et des Hawks en galère et sur une série de six défaites consécutives avant ce match.

La différence de niveau était évidente sur le papier et elle s’est confirmée sur le terrain. Les Faucons n’ont tenu qu’un demi quart-temps à cause d’une maladresse assez folle au milieu du premier acte. Quatre minutes sans inscrire le moindre panier, il n’en fallait pas plus pour voir Cleveland prendre 10 points d’avance après 12 minutes.

Sauf que sur le deuxième quart-temps, on assiste au réveil d’un drôle de volatile : Zaccharie Risacher. Le rookie a voulu rappeler à tout le monde pourquoi il était un numéro 1 de Draft et il a décidé de prendre feu. Le Français a plié une première mi-temps parfaite à 20 points à 7/7 au tir, l’occasion pour lui de mettre son talent en valeur entre tirs à 3-points, gros dunk et très bonne défense, tout y est passé.

Dans son sillage, les Faucons recollent un peu et ne sont menés que de huit points au moment de retourner au vestiaire.

Sauf qu’à la reprise, la dynamique s’inverse et Cleveland remet un coup de collier pour se donner un beau matelas d’avance, mais c’était sans compter sur le nouveau bon passage de Zaccharie Risacher. Il ajoute quatre points à son compteur personnel et Atlanta passe un 8-0. Le dernier sursaut d’orgueil d’un oiseau déjà blessé.

Les Cavaliers décident de passer la deuxième, la troisième, la quatrième et même la cinquième pour finir ce troisième quart-temps avec un run 20-6.

Le match est plié et la seule raison de continuer à suivre cette rencontre s’appelle Zaccharie Risacher. Le Français réalise, malgré la défaite, un de ses meilleurs matchs en carrière avec 30 points à 11/14 au tir.

Même si le Français a dû réussir à afficher quelques sourires sur le visage des fans d’Atlanta, le constat final est bien plus amer. Grosse défaite des Faucons 137-115 qui enchaînent un septième revers consécutif et continue de s’enfoncer dans les profondeurs de l’Est.