All-Star Game : six joueurs ont décroché leur première étoile !

Une nouvelle ère s’installe en NBA. Cela faisait bien longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de nouveaux venus au All-Star Game. Cade Cunningham, Evan Mobley, Tyler Herro, Victor Wembanyama, Alperen Sengun et Jalen Williams vont tous disputer leur premier match des étoiles !

Cade Cunningham

Le premier joueur à représenter les Detroit Pistons depuis Blake Griffin en 2019. Six ans difficiles pour les fans qui ont attendu longtemps avant de voir émerger une star. Cette saison, Cade Cunningham prouve qu’il méritait complètement d’être sélectionné avec le premier choix de la Draft 2021. Avec ses 25,0 points et 9,3 passes décisives de moyenne, il porte les siens vers les Playoffs. L’année dernière, ils avaient terminé avec le pire bilan de la Ligue, la progression est énorme et l’étoile pour le meneur de jeu, plus que méritée !

Officially official

For the first time in his career, Cade Cunningham is an NBA All-Star ⭐️

Evan Mobley

Lui aussi vient de la Draft 2021. Après Scottie Barnes, les autres meilleurs joueurs de la cuvée rejoignent la constellation d’étoiles de la Grande Ligue. L’intérieur a complètement trouvé sa place dans le système de Quin Snyder et participe à l’exercice exceptionnel des Cleveland Cavaliers. Trois membres de l’effectif (Donovan Mitchell, Darius Garland et lui) participeront d’ailleurs au match. Avec 18,2 points et 9,1 rebonds de moyenne, il réalise la meilleure saison de sa carrière.

The @cavs' anchor is headed to the Golden Gate City ⚓️

Evan Mobley is an #NBAAllStar!

Tyler Herro

Peut-être la sélection qui était la moins attendue au début de saison. Tyler Herro commençait l’exercice avec l’étiquette de troisième option du Miami Heat après Jimmy Butler et Bam Adebayo. Dans le marasme de la franchise floridienne, c’est pourtant bien l’arrière qui s’est illustré. Débarrassé, pour le moment, des problèmes physiques qui ont marqué le début de sa carrière, il a enfin pu briller. 24,1 points, 5,6 rebonds et 5,4 passes décisives de moyenne pour lui, de quoi maintenir, malgré tout, le Heat dans le Top 7 de l’Est.

It's his time. Tyler Herro, NBA All-Star. 🙌

Victor Wembanyama

Allons enfants de la patrie, l’Alien est enfin arrivé !!! Victor Wembanyama va devenir le quatrième français de l’histoire à participer au All-Star Game. Il aurait même pu être titulaire à la place de LeBron James ou Kevin Durant, mais le joueur des San Antonio Spurs se satisfaira certainement de cette place sur le banc. Les coachs ont récompensé une saison sophomore tout bonnement exceptionnelle : 25,4 points, 10,8 rebonds, 3,7 passes et 3,9 contres. La première sélection d’une, probablement, très longue série !

🚨 OFFICIEL : VICTOR WEMBANYAMA EST NOMMÉ ALL STAR !!

1ÈRE SÉLECTION EN CARRIÈRE POUR WEMBY, DÈS SA 2ÈME SAISON NBA !!

🥹🥹🥹🇫🇷🇫🇷🇫🇷❤️❤️❤️

Alperen Sengun

Il est le seul joueur de cette liste à réaliser une moins bonne saison statistique que la dernière, même si 19,1 points, 10,4 rebonds et 5,0 passes de moyenne, c’est plus que positif. Or c’est bien cette saison que le Turc va pouvoir fêter sa première sélection et ce pour une raison simple, les Houston Rockets ont progressé de manière hallucinante et pointent au troisième rang de la Conférence Ouest. Il leur fallait un représentant au All-Star Game et c’est le pivot qui a été choisi ! Comme Cade Cunningham et Evan Mobley, Alperen Sengun fait partie de la classe de Draft 2021, une cuvée à la fête !

ALPEREN SENGUN IS AN ALL STAR! WE REPEAT…@alperennsengun is headed to the 2025 #NBAAllStar Game 🤩

Jalen Williams

Le Oklahoma City Thunder est la meilleure équipe de NBA cette saison, et si le leader incontestable s’appelle Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, le lieutenant, profite de cette domination collective. Pour sa troisième année en NBA, l’ailier a encore passé un cap et tourne à 21,1 points, 4,6 rebonds et 4,2 passes décisives de moyenne. Lorsque Chet Holmgren sera de retour, trois joueurs de moins de 26 ans ou moins, de niveau All-Star seront dans le même effectif. La NBA a de quoi être terrorisée !

Jalen Williams. NBA All-Star. ⭐️

