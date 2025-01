Victor Wembanyama va participer à son premier All-Star Game à San Francisco ! Il est devenu le quatrième français de l’histoire à être invité pour le match des étoiles. Retour sur les sélections de ses trois prédécesseurs.

Avec 24,4 points, 10,9 rebonds, 3,7 passes et 3,9 contres, la sélection de Victor Wembanyama était une évidence. Il aurait même pu être starter à la place de LeBron James ou Kevin Durant. Toujours est-ils que les coachs ont décidé de l’amener à San Francisco où il deviendra le quatrième français à participer à l’événement après Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert !

Tony Parker

6 sélections au All-Star Game (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014)

Tony Parker était déjà deux fois champion NBA lorsque le match des étoiles lui a ouvert les bras. Avec un Tim Duncan vieillissant légèrement, le Français a pu prendre plus de place dans l’attaque des San Antonio Spurs et l’année de sa deuxième sélection, il a même été élu MVP des Finales. Les Texans faisant toujours partie du top de la Conférence Ouest, TP était presque toujours dans les discussions et n’avait pas à se soucier du paramètre collectif. En 2012, alors qu’il n’a pas participé aux deux dernières éditions, il signe un retour fracassant en remportant le Skills Challenge et finissant la saison à la cinquième place du classement MVP. Sa dernière sélection correspond à la saison du dernier titre des Spurs à ce jour, la fin d’un cycle !

Joakim Noah

2 sélections au All-Star Game (2013 et 2014)

Lors des deux dernières apparitions de Tony Parker au All-Star Game, il n’était pas le seul tricolore. Joakim Noah se révélait année après année dans l’ascension des Chicago Bulls. Et si, au début de la décennie, Derrick Rose remporte, à juste titre, tous les lauriers, ses blessures permettent de mettre en avant l’importance du pivot. Jooks sera même élu Défenseur de l’Année en 2014 et terminera à la quatrième place du classement MVP, le record pour un Français à ce jour.

Rudy Gobert

3 sélections au All-Star Game (2020, 2021 et 2022)

Le natif de Saint-Quentin a une relation difficile avec l’évènement. Les premières critiques et moqueries à son encontre sont arrivées lorsqu’il n’a pas pu retenir ses larmes après sa non-sélection en 2019. La saison passée, avec les Timberwolves, le Français avait très clairement fait comprendre qu’il se sentait volé et expliquait même que ce n’était pas la première fois. Une référence sans doute également à la saison 2017 où Gordon Hayward et Deandre Jordan lui avaient été préférés. Mais au milieu de ces déceptions, il y a trois participations consécutives qui en jettent sérieusement sur le C.V. Des récompenses normales pour un quadruple défenseur de l’Année !