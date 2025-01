Victor Wembanyama ne sera pas titulaire au All-Star Game 2025

Malgré sa saison de grande qualité, Victor Wembanyama n’a pas réussi à convaincre les votants de le nommer titulaire au All-Star Game 2025. Wemby devra donc attendre le choix des coachs, la semaine prochaine, pour obtenir sa place pour le match des étoiles.

À moins que les coachs NBA aient de la boue dans les yeux, il n’y a aucun monde où Victor Wembanyama n’est pas présent au All-Star Game 2025 du côté de San Francisco. On se demandait juste s’il le serait en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Les urnes ont parlé et Wemby a donc dû s’incliner devant le trio Jokic – Durant – LeBron. Vu la saison de titan du premier et la popularité des deux autres, c’était pas gagné d’entrée. Brillant ce soir face aux Pacers au Paris Game 2025, Wemby aurait pu s’offrir une journée de rêve avec une place de starter au All-Star Game, il n’en sera finalement rien.

The Western Conference starter pool for the 2025 NBA All-Star Game:

▪️ Stephen Curry

▪️ Kevin Durant

▪️ Shai Gilgeous-Alexander

▪️ LeBron James

▪️ Nikola Jokić pic.twitter.com/YwP8QaUF7q

— NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2025

Sauf surprise, Victor Wembanyama sera donc intégré au groupe des remplaçants pour le match des étoiles. Ces derniers sont choisis par les coachs NBA et les All-Stars restants seront annoncés le 30 janvier. Une date qui devrait ainsi coïncider avec l’annonce de la première étoile de notre Alien tricolore.

Source texte : NBA Communications