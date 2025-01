NBA All-Star Game 2025 : les titulaires de la Conférence Ouest !

Après plusieurs semaines de votes, on connait enfin les joueurs qui débuteront le NBA All-Star Game 2025. Après l’Est, on part sur les titulaires de la Conférence Ouest !

Titulaires du NBA All-Star Game 2025 (Conférence Ouest) :

Stephen Curry

Shai Gilgeous-Alexander

LeBron James

Kevin Durant

Nikola Jokic

Pas de grande surprise dans cette sélection puisqu’on retrouve les cinq joueurs qui avaient le plus de voix au dernier décompte en date. Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, deux favoris pour le titre de MVP 2025, sont évidemment présents. Kevin Durant et LeBron James, les chouchous des fans seront aussi de la partie dans le frontcourt, même s’ils ont moins écrasé les votes que dans le passé. C’est une 21ème sélection pour le King des Lakers, qui bat son propre record datant de.. l’an passé. Les présences de Bronbron et KD signifient que Victor Wembanyama n’a pas obtenu de spot de titulaire. Wemby devra donc attendre le choix des coachs pour obtenir un ticket en tant que remplaçant.

2025 West NBA All-Star starters:

Stephen Curry

Shai Gilgeous-Alexander

Kevin Durant

LeBron James

Nikola Jokic

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2025

Enfin, il restait un billet parmi les guards pour accompagner Shai et c’est finalement.. Stephen Curry qui l’obtient. Malgré une saison bien moins dominante que ses standards habituels, le Chef a pu convaincre les votants de le faire débuter pour SON All-Star Game 2025, puisque le match des étoiles a lieu au Chase Center cette année, l’antre des Golden State Warriors. Principal concurrent de Curry pour une place de titulaire, Luka Doncic devra donc lui rejoindre les remplaçants, enfin s’il est pleinement remis de ses blessures d’ici-là.

Source texte : NBA Communications / Shams Charania