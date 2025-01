NBA All-Star Game 2025 : les titulaires de la Conférence Est !

Le suspense est terminé, on connait les titulaires du NBA All-Star Game 2025 de San Francisco. On commence par la Conférence Est !

Titulaires du NBA All-Star Game 2025 (Conférence Est) :

Jalen Brunson

Donovan Mitchell

Jayson Tatum

Giannis Antetokounmpo

Karl-Anthony Towns

On retrouve quasiment les mêmes joueurs qui étaient en tête des voix au dernier décompte. La principale modification est le déclassement de LaMelo Ball au profit de Jalen Brunson. Si le meneur de Charlotte réalise une saison accomplie sur le plan individuel, les Hornets font partie du bas du panier à l’Est, contrairement au meneur des Knicks, solidement installés dans le Top 3. Brunson accompagnera donc Donovan Mitchell sur le backcourt. Patron du meilleur bilan de NBA, Spida était un choix évident. Reste à savoir combien de ses camarades de Cleveland le rejoindront au match des étoiles.

Dans le frontcourt, les présences de Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo étaient actés depuis un moment et Karl-Anthony Towns vient les rejoindre grâce à sa saison XXL avec les Knicks. Aucun débat dans ce trio et ça fait donc deux joueurs de New York parmi les titulaires. Après le vote des fans, des journalistes et des joueurs pour les titulaires, ce sont désormais les coachs qui vont décider des remplaçants pour le All-Star Game. Boston et Cleveland pourraient ainsi envoyer plusieurs joueurs, à l’instar des Knicks. Quid du backcourt où de nombreux joueurs postulent ? Comme Trae Young, Cade Cunningham ou encore Darius Garland. Il va falloir faire des choix.

