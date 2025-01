Auteur de 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres, Victor Wembanyama n’est pas passé à côté de son grand rendez-vous avec le public français. Il a tout simplement réalisé l’une de ses meilleures performances en carrière, et c’est lui qui le dit !

“C’est parfait comme soirée.”

Quand il a été interrogé sur son match et ses retrouvailles avec le public parisien, Victor Wembanyama pouvait difficilement cacher sa satisfaction. Certes, toujours avec la retenue qui le caractérise, mais une grande satisfaction tout de même. Ceci dit, il pouvait difficilement rêver meilleur scénario. Une large victoire des Spurs, une performance d’alien, des actions de folie, et un public français conquis !

Pour toutes ces raisons, Victor Wembanyama a vécu une soirée qui gardera – quoi qu’il arrive – une place à part parmi ses meilleurs souvenirs de basketteur.

“Celui-là, je le classe parmi les matchs qui me tiennent le plus à cœur, forcément. Et en termes de performance pure, c’est Top 5.” – Victor Wembanyama