Le Slam Dunk Contest 2025 aura lieu dans un peu moins d’un mois et la liste des invités continue de s’agrandir avec l’arrivée d’Andre Jackson Jr. qui rejoint Stephon Castle et Matas Buzelis.

Les Bucks auront un nouveau représentant pour le All-Star Week-end ! Si les présences de Damian Lillard et de Giannis Antetokounmpo restent à confirmer même s’il n’y a pas beaucoup de doutes, celle d’Andre Jackson Jr est officielle comme le rapporte Shams Charania.

Milwaukee Bucks forward Andre Jackson Jr. has committed to the Slam Dunk Contest at NBA All-Star Weekend, sources tell ESPN. Jackson, a 2023 champion at UConn, has emerged as a Bucks starter in his second season and joins Stephon Castle and Matas Buzelis so far in dunk contest. pic.twitter.com/5hwReMjBt1

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2025



L’ailier des Bucks rejoint ainsi Stephon Castle et Matas Buzelis pour espérer être celui qui claquera le plus gros tomar cette année.

À noter que – à l’heure où ces lignes sont écrites – c’est le joueur le plus âgé de cette version 2025 du concours alors qu’il n’est que sophomore.

Reste à voir si le prochain joueur annoncé sera encore un jeune joueur athlétique ou un vétéran décidé à apprendre à la jeunesse comment réussir un beau dunk.

Si la liste des participants n’est pas la plus clinquante peut-être que le concours de cette année saura nous réserver quelques belles surprises pour reprendre ses lettres de noblesse à un événement incontournable du All-Star Week-End qui en a bien besoin.

Du moins, on l’espère…

Source texte : X / Shams Charania