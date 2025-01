Stephon Castle participera au Slam Dunk Contest 2025

Actuellement en France avec Victor Wembanyama dans le cadre des NBA Paris Games, Stephon Castle sera aussi à San Francisco dans un mois. Le rookie des Spurs a en effet été invité pour participer au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend.

La nouvelle a été révélée ce lundi soir par l’insider Chris Haynes, et confirmée quelques minutes plus tard par Shams Charania : Stephon Castle sera l’un des participants au concours de dunks, prévu le 15 février 2025 au Chase Center.

San Antonio Spurs rookie Stephon Castle has committed to participate in the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend in the Bay Area, sources tell ESPN. pic.twitter.com/AW7g9lhqzR

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2025

Avec cette participation au Slam Dunk Contest, Castle aura droit à sa place dans la lumière et accompagnera Wemby au All-Star Weekend, lui qui sera sans aucun doute sélectionné pour le match des étoiles.

C’est une belle récompense pour Stephon Castle, auteur d’une saison rookie très prometteuse à San Antonio et capable de faire le spectacle sans pour autant être l’arrière le plus athlétique de la planète.

Reste à voir désormais qui va l’accompagner pour – on l’espère – lâcher du gros tomar.

Sources texte : Chris Haynes / Shams Charania

Stephon Castle a voulu DÉTRUIRE l’arceau pic.twitter.com/BW2KXcaT6B

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024