Le 6 février prochain, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Plus que quelques semaines pour changer la suite de la saison, pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et on se penche aujourd’hui sur la situation des Denver Nuggets.

Se remettre sur la route du titre, l’objectif

À Denver, il y a parfois eu des difficultés depuis le titre. L’essai n’a pas forcément été transformé, avec une élimination en demi-finales de conférence en 2024. Certaines lacunes sont apparues dans l’effectif. Certains joueurs doivent encore plus prendre leurs responsabilités, certains départs ont fait bien plus mal que prévu et la flexibilité financière est quasi inexistante pour la franchise du Colorado.

En tout début de saison, sans Nikola Jokic, les Nuggets n’étaient pas loin d’avoir le niveau de Bourgoin-Jallieu. Ni Jamal Murray, ni Michael Porter Jr., ni personne d’autre, aucun joueur n’a su être irréprochable lorsque le triple MVP de la saison régulière était sur la touche. Résultat des courses : des défaites qui auraient pu être évitées à Denver, meilleur joueur absent ou pas.

Aujourd’hui, il y a du mieux avec Jamal Murray qui retrouve la splendeur qu’on lui connaît par moments, MPJ est un peu plus percutant, Aaron Gordon fait du bien depuis son retour de blessure (même en sortie de banc), et Russell Westbrook s’est finalement bien intégré malgré son âge avancé. Toutefois, l’alchimie pourrait être encore meilleure chez les Pépites, certains jeunes cherchent encore leur place, et l’équilibre de l’effectif est parfois précaire depuis le départ de Kentavious Caldwell-Pope cet été.

Vous l’aurez compris, on cherche à s’améliorer dans le Colorado. Malheureusement, les Nuggets se heurtent à la réalité financière, eux qui sont déjà au-dessus du premier apron et qui ont donc une faible marge de manœuvre. Il faudra être malin pour parvenir à redynamiser cet effectif sans se départir de ses meilleurs éléments.

Un Zach LaVine et c’est réglé ?

Le nom qui revient souvent dans les rumeurs de transfert depuis quelques temps est celui de Michael Porter Jr.. En effet, l’ailier peine à confirmer le gros investissement que ses dirigeants ont fait en lui proposant un contrat de 180 millions de dollars sur 5 ans. Bien qu’il ait joué son rôle lors des Playoffs NBA 2023, marquant ses points et faisant même les efforts en défense, on est en droit d’espérer mieux que sa production actuelle. Principale monnaie d’échange des Nuggets (Jamal Murray et Aaron Gordon ne sont pas éligibles à un transfert, car prolongés avant la saison), MPJ se retrouve potentiellement sur la sellette malgré son affiliation au premier titre de l’histoire de la franchise.

Un échange avec les Bulls était récemment évoqué pour acquérir Zach LaVine, dont la cote remonte légèrement grâce à ses belles performances récentes. Le virevoltant arrière risque tout de même de quitter Chicago, et Denver pourrait être une belle situation pour se relancer et enfin arriver dans un effectif qui avance dans la bonne direction. Lui qui est dans sa 11è saison NBA, n’a joué que 4 matchs de Playoffs.

Chez les Nuggets, il aurait moins de pression offensive, serait dans un meilleur collectif et surtout, il aurait la chance d’évoluer avec Nikola Jokic. Le double vainqueur du concours de dunks retrouverait un certain… Aaron Gordon, qui a également beaucoup profité de la vista du Joker pour radicalement changer son image dans la Ligue. Alors pourquoi pas ZLV ? Ils pourraient même à nouveau débriefer de ce fameux concours de 2016.

En ce qui concerne Michael Porter Jr., un transfert à Chicago lui permettrait de prendre un nouveau départ avec potentiellement plus de responsabilités. Il faudrait conseiller à son frère Jontay de poser le PEL sur un transfert de MPJ avant le 6 février 2025.

🚨 Zach LaVine Trade Rumors 🚨

The Bulls are exploring options for LaVine ahead of the trade deadline.

•Denver Nuggets: Offering Michael Porter Jr. & Zeke Nnaji. Bulls hesitant due to Nnaji’s contract.

•Los Angeles Lakers: Early talks stalled after D’Angelo Russell trade.… pic.twitter.com/pTucRwvqMI

— NBA Stats (@Gamestatpro) January 16, 2025

Les Nuggets sont assurément l’une des équipes à suivre pour cette trade deadline, et MPJ apparaît comme un candidat naturel au déménagement.

Mais cela pourrait ne pas être le seul move des Nuggets d’ici le mois de février. Calvin Booth pourrait bien être face à un gros chantier, et certaines décisions seront à prendre.