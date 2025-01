Donte DiVincenzo, blessé à l’orteil, sera absent indéfiniment

La première saison de Donte DiVincenzo dans le Minnesota est compliquée. Pile lorsqu’il commençait à trouver du rythme, l’arrière s’est blessé au gros orteil du pied gauche et il sera absent pour une durée encore indéterminée.

Les derniers mois n’ont pas été tendres avec Donte DiVincenzo. Alors qu’il était une pièce majeur des New York Knicks et qu’il s’apprêtait à former un quatuor venu de Villanova avec ses amis Jalen Brunson, Josh Hart et Mikal Bridges, un transfert l’a envoyé du côté du Minnesota.

Et son début de saison n’a pas été à la hauteur. L’arrière avait du mal à trouver la mire depuis le banc de touche des Timberwolves. Et lorsqu’il a commencé à retrouver son poignet, c’est son orteil qui a lâché. L’ancien chouchou du Madison Square Garden s’est blessé au gros orteil du pied gauche, il porte désormais une botte et sera absent indéfiniment. C’est Shams Charania qui a donné l’information.

Timberwolves guard Donte DiVincenzo is out indefinitely due to left big toe injury and will receive additional opinion, sources tell ESPN. DiVincenzo’s foot has been placed in a boot. He was averaging 17.5 points, 4.7 assists, 42% shooting on 3s as a starter in last 6 games. pic.twitter.com/Cb7QPa5MME

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2025

Lors des six matchs précédents sa blessure, le joueur de Minnesota était passé dans le cinq majeur et avait regagné en efficacité. Plus de 17 points de moyenne à 42% derrière l’arc, de quoi le regretter dans les prochains temps.

Les Wolves vivent une saison plus compliquée que celle 2023-24, et vont devoir compenser l’absence de leur sniper pour les prochains temps. Il va falloir s’accrocher pour ne pas voir les six places directement qualificatives pour les Playoffs s’envoler.

