Le match entre les Charlotte Hornets et les Dallas Mavericks commençait à midi heure locale … et ça s’est vu. Ce sont les locaux qui se sont imposés (110-105) dans cette première rencontre du Martin Luther King Day malgré un énorme Daniel Gafford !

Des gros dunks et des décisions catastrophiques. Voilà le résumé le plus rapide que l’on puisse proposer de ce Hornets – Mavericks. Les actions d’éclats se sont succédées autant que les pertes de balles et les mauvais tirs. Dans une fin de match infiniment longue (on était pas loin de finir la rencontre en 2026), un shoot (horrible) manqué par Klay Thompson a officialisé la défaite des siens.

Pourtant, pendant une grande partie du match, Daniel Gafford dominait la rencontre de la tête et des épaules. Le pivot a contribué aux quatre fautes avant la mi-temps de Mark Williams et s’est régalé sur la raquette adverse. Des rebonds autoritaires, des contres de patrons, des dunks féroces et des moves délicats. À la fin du bal, le musicien n’a pas été payé, mais la symphonie restait de qualité : 31 points (record en carrière), 14 rebonds, 6 contres et 3 passes décisives à 12/14 au tir et 7/7 sur la ligne des lancers !

Malgré cette réincarnation de Shaquille O’Neal, les Mavericks n’ont jamais réussi à faire la différence. Des bons passages de LaMelo Ball, Nick Smith Jr et Moussa Diabaté ont permis aux Hornets de rester dans la match avant que les 10 points dans le dernier quart-temps de Mark Williams ne fassent la différence.

Mais s’ils se sont imposés, c’est aussi grâce à … Kyrie Irving. Très performant durant la première mi-temps, Uncle Drew a pris les choses en main en début de dernier quart-temps avant de complètement dégoupiller. Ses dernières minutes sont à montrer dans toutes les écoles de sabotage avec des pertes de balles en nombre et notamment une dernière no-look pass … qu’il aurait mieux fait de regarder.

Charlotte s’en sort, on ne sait trop comment, Charles Lee had a dream, et en ce jour spécial, le Martin Luther King Day, il s’est exaucé.