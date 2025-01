Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus : Jalen Green et Giannis Antetokounmpo.

On en parlait tout récemment, juste ici. Jalen Green cartonne en ce début d’année 2025, lui qui reste sur une semaine à 32,5 points, 3,5 rebonds et 3,5 passes de moyenne, avec une superbe efficacité offensive (60,6% au tir dont 63,3% à 3-points et 96,2% aux lancers-francs). Quand il est en rythme comme ça, difficile de ralentir l’arrière des Fusées, qui a notamment planté 42 points sur la tête des Grizzlies et 34 contre les Nuggets.

Sous son impulsion, Houston a remporté trois matchs sur quatre et squatte actuellement la deuxième place de l’Ouest ! C’est la deuxième fois que Green est nommé Joueur de la Semaine dans sa carrière.

Dans la Conférence Est, c’est un grand habitué qui a été récompensé en la personne de Giannis Antetokounmpo. Les Bucks sont sur quatre victoires de suite et évidemment, le Greek Freak n’y est pas pour rien : 32 points, plus de 12 rebonds et 6 passes de moyenne à 67% au tir, voici les stats du bonhomme sur la semaine.

Après un début de saison cata, Milwaukee est désormais installé dans le Top 4 de l’Est. Merci qui ? Merci Giannis.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Devin Booker (PHX), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), James Harden, Norman Powell et Ivica Zubac (LAC), Scoot Henderson (POR), Trey Murphy III (NOP) et Jamal Murray (DEN).

Est : LaMelo Ball et Mark Williams (CHA), Darius Garland (CLE), Damian Lillard (MIL), Onyeka Okongwu (ATL), Pascal Siakam et Myles Turner (IND).

