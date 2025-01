On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Hornets recevaient les Mavs en match d’ouverture du MLK Day.

# Charlotte Hornets

Mark Williams (6) : peu de réussite aux tirs pour lui, mais un vrai taf sous les panneaux. Un match de pivot bien à l’ancienne, qui sent l’essence et le pneu usé.

Miles Bridges (0) : pour rappel, devrait croupir en prison avec T-Bag.

Josh Green (4) : plus Jean Vert que Géant Vert. S’il a bien défendu, l’ailier a planté pas mal de shoots dans les épis de maïs…

Nick Smith Jr. (7) : un pur début de match où tous ses shoots tombaient dedans. Junior a été très précieux de loin et a profité à merveille des caviars de LaMelo Ball. La prochaine fois, il y rajoutera un peu de truffe.

LaMelo Ball (7,5) : c’est certes son frère LiAngelo qui perce dans le milieu de la musique actuellement, mais c’est bien LaMelo qui est gangx. Une phrase qui devrait faire plaisir à Gazo et Tiakola.

Cody Martin (6) : un match très complet de la part du jumeau de Caleb, cependant ses remises en jeu étaient à deux doigts de donner envie à MLK de faire changer son nom de famille à Cody.

Moussa Diabaté (6) : on a eu très peur lors de sa vilaine chute sur le coccyx mais Moussa Diabaté est un dur à cuire. Toujours aussi solide dans la raquette, il fait du bien en relais de Mark Williams.

Josh Okogie (5) : le petit nouveau a été comme un nouveau… timide, dans le fond de la classe, et a attiré les regards, forcément. Rien de tel qu’un cours d’EPS pour impressionner, malheureusement, à 2/8 ce n’était pas du basket mais du lancer de marteau ce soir.

Seth Curry (5) : toujours moins fort que son frère.

Vasilije Micic (5) : pas de points, mais tout le reste.

# Dallas Mavericks

Daniel Gafford (8) : un énorme match à mettre à son crédit ce soir. La Gaffe était partout et n’a jamais aussi peu mérité son surnom que ce soir. Un véritable chantier sous les panneaux, sans gilet jaune, mais avec des enclumes dans les triceps.

PJ Washington (4) : revenu sur les terres de l’équipe qui l’a drafté, il a voulu jouer un vilain tour à ses coéquipiers mais est reparti avec la défaite et la honte d’une défaite face aux Hornets. Pierre Chabrier VS Sylvain Levy.

Klay Thompson (4,5) : si c’était lui le shooteur à l’époque, Martin Luther King serait sans doute encore là et il n’y aurait pas tous ces matchs aujourd’hui. Dans les dernières secondes, il a lâché un shoot digne de “quand on laisse le pivot attraper la balle par inadvertance à 3-points”.

Spencer Dinwiddie (5) : heureusement que Spencer Dinwiddie n’est pas une cryptomonnaie, sinon, nombreux seraient les gens à regretter leur investissement sur lui. Heureusement qu’ils ne sont que 3 à encore croire en lui, et qu’ils sont tous de sa propre famille.

Kyrie Irving (6,5) : une fin de match à montrer dans toutes les écoles de la BRAV-M. Uncle Drew a enchaîné les mauvais choix. Balle perdue, shoots forcés, un lancer-franc raté… Cruel après avoir porté les Mavs avec Daniel Gafford, mais Kyrie a posé un étron sur ces dernières minutes.

Maxi Kleber (3,5) : aucun point marqué en 14 minutes, un match de Maxi Clébard.

Naji Marshall (4,5) : a joué à la place de Klay Thompson dans le money time. Faites ce que vous voulez de cette information.

Olivier-Maxence Prosper (5) : O-Max est au max ! Il a eu une opportunité de temps de jeu et a su la saisir. Bravo le veau.

Kessler Edwards (5) : il est Kessler ? L’heure d’aller au lit pour Edwards. Oui, on va terminer là-dessus.

Score final, 110 à 105. Franchement, on pourrait parler de cette fin de match, et même de l’entièreté de ces 48, minutes dans un épisode du Kamoulox. Pas sûr que MLK ait imaginé ça un jour.