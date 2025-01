Les Spurs étaient dans le dur avant de défier le Heat et ce constat est resté le même après la rencontre. San Antonio a coulé face à Miami, 128-107, et s’envole pour Paris avec la tête dans le guidon.

Avec cinq défaite en six matchs avant ce duel face à Miami, on peut dire – sans trop se mouiller – que les Spurs traversent une mauvaise passe.

Pour essayer de se refaire, ils ont démarré la rencontre face au Heat tambour battant derrière un Victor Wembanyama inscrivant 11 points assez rapidement, mais ne vous fiez pas à ce bon démarrage parce que ça ne va pas durer. Ce premier quart-temps ne reflète absolument pas la physionomie de ce match.

Wemby qui préchauffe en prime time, les Spurs ont besoin d’un belle win avant de s’envoler pour Paris.

11 points dans le premier quart pour l’animal tricolore.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2025

Miami est maladroit et San Antonio déroule pour mener 30-20 à la fin des douze premières minutes.

Maintenant, c’est l’heure du drame.

Sur les neuf dernières minutes du deuxième quart-temps, le Heat passe un 20-2 histoire de prendre l’avantage avant de retourner au vestiaire. Un véritable déluge s’est abattu sur les Spurs, de quoi les préparer à la perfection au climat parisien.

Cet incroyable run est lié à la doublette Kel’el Ware – Bam Adebayo qui a fait un CHAN-TIER dans la raquette de San Antonio.

Bien Kel’El Ware, belle entrée, grosse énergie et en plus le shoot extérieur rentre. Il manque pas de confiance et Spoelstra tente la doublette avec Adebayo sur le terrain, ça s’essaye.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2025

Si vous pensiez que les choses vont changer à la reprise et bien vous vous mettiez le doigt dans l’œil jusqu’au coude.

L’avalanche Heat continue de s’abattre sur San Antonio et Miami envoie un nouveau run de 17-3. Les hommes d’Erik Spoelstra se baladent dans une défense texane qui devait déjà penser à la Tour Eiffel à l’image de cet alley-oop de Duncan Robinson pour Bam Adebayo.

Duncan Robinson with the LOB to Bam Adebayo 💪

— Heat Nation (@HeatNationCP) January 19, 2025

Le score après trois quart-temps : 92-68 en faveur du Heat.

Le retour des titulaires pour le dernier acte ne change rien à l’issue de la rencontre et San Antonio s’incline lourdement 128 à 107. Malgré un match difficile, Wemby finit à 21 points et 10 rebonds, mais il n’a rien pu faire face aux 21 unités de Duncan Robinson et 25 puntos de Kel’el Ware.

Les Spurs s’envolent pour Paris avec la tête sous l’eau et auront deux matchs face aux Pacers pour se refaire.