Les Sixers bientôt prêts à… tanker pour garder leur choix de 1er tour de Draft 2025 ?

Les Sixers traversent une saison pour le moins compliquée. Avec le calendrier hardcore qui s’annonce, les 76ers pourraient se tourner vers la trade deadline non pas pour se renforcer, mais pour lancer une grande opération de tanking.

Philadelphie démarrait sa saison avec une grande ambition : remporter le titre. À mi-chemin de la régulière, rien ne s’est passé comme prévu. Un horrible bilan de 15 victoires pour 25 défaites et une 11ème place à l’Est, les Sixers luttent avec les terrifiants Bulls pour une place au Play-In. On est bien loin d’une franchise prétendante au titre.

À l’heure où ces lignes sont écrites, Philly cherche toujours à maximiser le potentiel de cette équipe pour espérer remonter la pente et se trouver une place plus confortable dans le classement, mais tout pourrait vite changer.

Et quand on dit “vite”, on parle des prochaines semaines.

Les Sixers font face à un calendrier très difficile jusqu’à la trade deadline. Afin de vous éviter une longue liste des futurs adversaires de Philly, voici, en image, les prochains matchs des copains de Tyrese Maxey.

Déjà sur une série de cinq défaites consécutives, le front office attend de voir comment l’équipe se sort de cet immense bourbier pour faire un choix radical concernant la suite de la saison.

Dans le meilleur des cas – et le scénario le moins probable – les Sixers sortent enfin la tête de l’eau et commencent à enchaîner, mais on y croit moyen. Le front office partirait donc en quête d’éléments capable de renforcer ce groupe.

Dans le pire des cas – et le scénario le plus probable – les Sixers se font déboîter sur la grande majorité des matchs à venir et le front office penserait alors à une solution radicale : le tanking comme l’évoque Tim Bontemps d’ESPN.

Si ce scénario est le plus probable, c’est bien parce que tous les éléments pointent vers celui-ci. Philly n’est pas bon depuis le début de saison, les joueurs se blessent et Joel Embiid est encore absent au moins toute la semaine prochaine. Les signes d’espoir sont peu nombreux.

Cette stratégie a un but bien précis : conserver leur choix du premier tour de la Draft 2025 parce qu’il s’avère que les Sixers ne l’ont plus.

Et là, vous vous demandez certainement : où est passé ce pick ? Pour vous répondre, petite devinette :

Je suis une franchise de la conférence Ouest emmenée par un candidat au MVP et je détiens la moitié des picks de la Ligue pour les prochaines années, je suis, je suis…. le Oklahoma City Thunder.

Dans un trade survenu en décembre 2020, Philly récupérait Danny Green et Terrance Ferguson en échange d’Al Horford et de ce fameux premier choix de la Draft 2025. Petite subtilité, ce pick est protégé 1-6, c’est-à-dire que s’il finit entre la première et la sixième position lors de la prochaine loterie, il restera en Pennsylvanie. Sinon, il partira à OKC.

En clair, si la débâcle continue, les Sixers pourraient “abandonner” la saison pour tenter un coup lors de la prochaine Draft qui contient une cuvée qui s’annonce générationnelle.

