Sept matchs au programme NBA aujourd’hui, dont un dès 21h parce que c’est dimanche. Et pas n’importe lequel : Victor Wembanyama et les Spurs rendent visite au Heat de Jimmy Butler.

Le programme NBA du soir :

21h : Heat – Spurs

0h : Magic – Nuggets

1h : Bucks – Sixers

1h : Thunder – Nets

3h : Clippers – Lakers

3h : Blazers – Bulls

3h : Kings – Wizards

Heat – Spurs pour commencer la soirée

Même si Victor Wembanyama est un peu dans le dur actuellement, c’est toujours un plaisir de pouvoir regarder l’Alien faire des dingueries à heure française.

En plus, ce sera le Heat en face, une franchise actuellement sujette au divertissement avec le dossier brûlant impliquant Jimmy Butler. San Antonio et Miami ont besoin d’une victoire au vu de la dynamique actuelle des deux équipes : cinq défaites en six matchs pour les Spurs, trois revers de suite pour le Heat.

Quelque chose nous dit qu’il va se passer des choses à South Beach ce soir…

Mais aussi…

Le Magic de Paolo Banchero face aux Nuggets de Jokic.

Les Sixers qui vont probablement continuer leur chute à Milwaukee.

Les pauvres Nets qui vont prendre cher à OKC.

Le derby de Los Angeles, le tout premier à l’Intuit Dome !

Blazers – Bulls pour ceux qui veulent se faire du mal.

La probable neuvième victoire en dix matchs des Kings contre Washington.

Les Français en lice

Nico Batum face aux Lakers.

Ousmane Dieng espère voir le terrain face aux Nets.

Forfait face aux Pacers hier, Guerschon Yabusele fera-t-il son retour contre Milwaukee ?

Rayan Rupert espère voir le terrain face aux Bulls.

Wemby à Miami.

Alex Sarr et Bilal Coulibaly à Sacramento.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici