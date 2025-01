On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, le Heat recevait les Spurs juste avant leur décollage pour Paris.

# Miami Heat

Bam Adebayo (5) : on attendait beaucoup de ses progrès offensifs cette saison à Miami, mais à ce rythme, il est probable que même GTA 6 débarque avant.

Haywood Highsmith (4) : n’a joué que les 8 premières minutes du match. Il a ensuite disparu des radars et on est tous passés à autre chose. C’était un match de NBA ou un épisode de Complément d’enquête ?

Jimmy Butler (4,5) : n’a pas joué pendant plusieurs matchs, revient et joue en claquettes chaussettes quelques mois après avoir réclamé un montant exorbitant. L’escroc notoire du moment à Miami, c’est lui.

Duncan Robinson (7,5) : probablement le joueur du Heat le plus efficace lors de ce dimanche soir. Jimmy Neutron a envoyé de loin comme il sait si bien le faire. Pas besoin d’avoir le cerveau en éruption quand tout tombe dedans comme ça.

Tyler Herro (7) : il a mis du temps à se lancer, mais au final, a pris la mesure du match au fil du temps. Le Herro Ball nous a offert quelques shoots aléatoires mais qui sont quand même tombés dedans ce soir. A Miami, on peut commencer à placarder sa photo à côté de la définition du mot “All-Star”.

Nikola Jovic (6) : est passé à une lettre près d’être le meilleur basketteur de la planète. Au lieu de ça, il doit évoluer avec Erik Spoelstra sous le soleil de Floride. Ça va, y a pire comme destinée quand même.

Kel’el Ware (8) : c’était son match, tout simplement. Le pivot rookie prouve que son profil pourrait bien faire mal à l’avenir, surtout avec Spo à la baguette. Et face à Wemby, il était aussi improbable de voir une telle performance que de croiser Lisa Ann sur Gulli.

Jaime Jaquez Jr. (6) : la force tranquille pour l’américano-mexicain, qui a livré un match de chevalier façon D’Artagnan. C’est probablementpour ce genre de monstre que Joe Biden a voulu stopper la construction du mur.

Terry Rozier (6,5) : un gros match en sortie de banc pour Scary Terry, qui n’a même pas plié et encore moins rompu lors de ce match. Comme le Rozier, c’est ça ? Ou c’est un autre mot ?

Josh Christopher, Pelle Larsson et Keshad Johnson ne sont pas notés, on espère que ça ira quand même.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (5,5) : probablement qu’il a déjà la tête à Paris, et ça se comprend au vu de l’ampleur de ces deux matchs pour le basket Français. Wemby n’a pas été très en réussite mais même en manque de réussite, il tourne en 21-10.

Harrison Barnes (4) : qu’elle semble loin l’époque ou HB était perçu comme un numéro 1 potentiel de Draft. Aujourd’hui, il est pépouze à San Antonio, mais ne parvient pas à faire plus de différences que ça.

Stephon Castle (4,5) : le petit rookie explosif du début de saison continue son petit bonhomme de chemin en NBA, évitant les obstacles pour aller chercher Peach dans le château de Bowser. Oui oui, vous l’avez.

Devin Vassell (5) : s’il a marqué ses points et mis ses quelques shoots en début de match, il a eu du mal en défense. En deuxième mi-temps, il a autant souffert que Benoit St-Denis face à Renato Moicano à l’UFC de Paris.

Chris Paul (5,5) : comme ses statistiques ne l’indiquent pas, il a tenu comme il pouvait le navire. C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, et ça, l’ancien s’en souvient.

Keldon Johnson (5) : le champion olympique 2020 (oui oui) est toujours en place dans la second-unit texane, mais bien malin qui aurait pu prévoir qu’il en serait ici et pas encore plus haut cinq ans plus tard. Après tout, Jamaal Magloire a bien été All-Star lui.

Charles Bassey (4,5) : est passé à quelques lettres près d’être l’un des meilleurs joueurs des nineties. Au lieu de ça, il est sur le banc chez les Spurs, y a mieux comme situation mais y a surtout pire.

Julian Champagnie (3,5) : 2/8 aux tirs dont 1/6 de loin, dans des proportions bien moins grandes, ça donne un pourcentage digne des pires matchs de James Harden. La fameuse région Champagnie-Harden.

Tre Jones (5) : comme d’habtiude, Tre Jones est arrivé en métronome. Probablement hypé par les Playoffs en NFL, il a distribué le jeu façon quarterback, mais ce n’est pas suffisant.

Zach Collins (4) : encore un match d’émeutier à mettre à l’actif de Zachos, une entrée en jeu sponsorisée par les Gilets Jaunes et par la prison des Baumettes.

Sandro Mamukelashvili (5) : mot compte triple.

Sidy Cissoko, Blake Wesley et Malaki Branham ne sont pas notés, c’est grave docteur ?

Score final, 128 à 107. Le Heat a livré un récital face à des Spurs probablement déjà en route pour Paris dans leur tête. Ça remet en confiance la franchise de Floride. Mais pour voir quelque chose de beau, il aurait mieux valu regarder l’OM faire match nul contre Strasbourg ou encore le match entre Eagles et Rams en NFL.