Avec la victoire aisée du Thunder cette nuit à domicile contre Brooklyn, la franchise est assurée d’être première de l’Ouest d’ici au 2 février, date à laquelle les bilans sont arrêtés pour déterminer les coachs du All-Star Game 2025. Cela permet donc à Mark Daigneault d’être officiellement head coach de l’une des quatre équipes lors du weekend des Étoiles !

Coach de l’année en 2023-24. Head coach lors du All-Star Game 2025. Mark Daigneault continue de dominer la NBA dans la compétition des techniciens. Un travail de très grande qualité réalisé depuis fin octobre à Oklahoma City avec un effectif qui peut prétendre au titre. Et dont le bilan (35-7) est suffisamment en avance sur le reste de la Conférence Ouest pour qu’il soit d’ores et déjà assuré d’être à San Francisco pour la prestigieuse fiesta annuelle de la NBA.

Il est le premier coach du Thunder à être nommé depuis Scott Brooks, en 2014. Comme la formule du All-Star Game a évolué pour devenir un tournoi à 4 équipes cette année, il aura la charge de nommer un de ses assistants pour diriger l’une des équipes restantes. Il en sera de même pour le coach nommé à l’Est, afin d’avoir 4 techniciens pour l’événement.

With tonight’s victory, Oklahoma City Thunder head coach Mark Daigneault has earned a spot to coach one of the four teams in the 2025 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/lAh1Tpbqc9

— NBA Communications (@NBAPR) January 20, 2025

Le prestige de cette nomination n’a pas laissé de marbre Daigneault après la large victoire du Thunder face aux Nets. Il a souhaité remercier toute son équipe.

“C’est un honneur. Je remercie énormément les gens qui travaillent en coulisses pour ça, notamment avec les joueurs. Pas seulement cette saison, mais aussi les précédentes. Beaucoup de personnes ont apporté leur patte. Je les remercie énormément, et je remercie aussi le coaching staff qui est là depuis un moment et qui travaille beaucoup.” – Mark Daigneault

Le All-Star Game 2025 aura lieu à San Francisco, le dimanche 16 février.