Les Clippers remportent le derby de Los Angeles (116-102)

Face à des Lakers qui n’ont tenu le rythme que jusqu’au milieu du deuxième quart-temps, les Clippers ont sereinement remporté le derby de Los Angeles sous les yeux d’un Steve Ballmer conquis. Quatrième victoire de suite, la bonne forme du moment se confirme.

Pour les Clippers, les matchs contre les Lakers sont des dates particulières chaque saison. Une sorte de duel face au grand frère, face aux paillettes qu’incarnent les Pourpre et Or. Une rencontre qu’il faut gagner, qui permet d’exister dans une ville qui vibre bien plus pour le Lake Show que pour les Voiliers.

Cette nuit, les Clips ont tranquillement disposé de leurs voisins pour la première rencontre entre les deux équipes à l’Intuit Dome. À quelques encablures du Forum, là où les Lakers ont remporté 6 titres NBA. La proximité du lieu légendaire n’a pourtant pas été d’une grande aide pour LeBron James et ses coéquipiers. À noter qu’Anthony Davis était de retour, après son absence lors du match face aux Nets.

All of Kawhi's mid-range buckets

— LA Clippers (@LAClippers) January 20, 2025

Ivica Zubac a été impérial au rebond et termine à 21 points et 19 prises sous le cercle. Kawhi Leonard s’est amusé face à la défense adverse, avec un joli 9/13 au tir basé sur des jumpers plutôt élégants visuellement. Quel plaisir de le voir rejouer, quand même… même s’il faut avancer avec prudence. La franchise en est consciente et a annoncé dans la foulée du match qu’il ne jouerait pas face aux Bulls, demain.

Kawhi Leonard is OUT tomorrow on the second half of the back-to-back.

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 20, 2025

On en place aussi une pour les 21 points et 12 passes de James Harden, très juste dans sa distribution du jeu. Petite frayeur pour Nicolas Batum à signaler, qui a reçu un coup au visage et dû se rendre au vestiaire en raison d’un saignement. Plus de peur que de mal, il est vite revenu en jeu.

Côté Lakers, la rencontre s’est perdue dans le deuxième quart-temps. Une fois l’écart fait, ils n’ont pu qu’évoluer très au large, tenant la différence sans pour autant sensiblement revenir. Une défaite un peu frustrante qui intervient alors que la Rivals Week commence. Avec au programme deux rencontres importantes face à Boston et Golden State.