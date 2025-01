Sept rencontres, et c’est l’heure du résumé NBA de la nuit. Le Thunder qui porte Mark Daigneault au All-Star Game, Domantas Sabonis étincelant, et les Clippers qui s’offrent le premier derby de Los Angeles à l’Intuit Dome. Zé parti.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Spurs coulent face au Heat juste avant de s’envoler pour Paris.

Nikola Jokic enchaîne un troisième triple-double de suite, les Nuggets s’offrent le Magic.

Le Thunder dispose très tranquillement des Nets, et cela permet à Mark Daigneault d’être assuré d’avoir un poste de coach au All-Star Game 2025 !

Face à des Sixers diminués mais portés par un Tyrese Maxey à 37 points, Giannis Antetokounmpo a bien mangé (34 points, 15 rebonds, 13/17 au tir) et les Bucks s’imposent.

Les Blazers ont gagné un match, oui oui. Face aux Bulls, Scoot Henderson s’est illustré avec 25 pions.

À Sacramento, pas de victoire pour des Wizards qui ont subi la loi d’un excellent Domantas Sabonis (29 points, 18 rebonds, 12/16 au tir).

Derby time à Los Angeles, avec la première victoire des Clippers sur les Lakers à l’Intuit Dome. Steve Ballmer s’est ré-ga-lé du spectacle sur le bord du terrain.

La nuit des Français

Victor Wembanyama pose un double-double contre Miami, mais s’incline.

Ousmane Dieng, c’est bieng : 12 points, 3 rebonds, 1 passes à 5/8 au tir avec de jolis highlights !

Bilal Coulibaly un peu maladroit, avec 11 points, 4 rebonds à 3/9 au tir.

Alexandre Sarr très maladroit : 6 points à 1/8 au tir, avec 7 rebonds et 1 passe.

Nicolas Batum est dans ses classiques : 6 points, 2/2 à 3 points et 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions.

Le highlight de la nuit

Ousmane Dieng took flight and the OKC bench jumped with him 😤 pic.twitter.com/SZ1bUekYJx

— NBA (@NBA) January 20, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

