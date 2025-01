La nuit des Français en NBA : Ousmane Dieng se montre avec le Thunder

Bonnes vibes pour Ousmane Dieng du côté du Thunder, voici notre Français de la nuit ! On pense notamment à son gros dunk qui a fait lever tout le banc d’OKC. Régalade, on fait le point !

Les résultats de la nuit NBA

Victor Wembanyama

21 points, 10 rebonds et 3 passes pour Wemby. On aurait pu s’attendre à mieux après son bon premier quart-temps (11 points), mais la défense du Heat en a décidé autrement.

Sidy Cissoko

4 points en deux points pour le second Français des Spurs qui a pu profiter de la débâcle de son équipe pour gratter quelques minutes.

Ousmane Dieng

Quelle belle soirée pour Ousmane Dieng ! 12 points, 3 rebonds, 1 passes à 5/8 au tir avec un gros dunk qui a fait se lever tout le banc d’OKC. On a kiffé !

Ousmane Dieng took flight and the OKC bench jumped with him 😤 pic.twitter.com/SZ1bUekYJx

— NBA (@NBA) January 20, 2025

Guerschon Yabusele

N’a pas joué (blessure au genou)

Alexandre Sarr

Soirée compliquée pour un Alexandre Sarr bien maladroit. 6 points à 1/8 au tir, avec 7 rebonds et 1 passe.

Bilal Coulibaly

Un poil mieux que son compère tricolore des Wizards, mais là aussi, imprécision qui marque la performance de Bilal Coulibaly contre les Kings. 11 points, 4 rebonds à 3/9 au tir.

Nicolas Batum

6 points, 2/2 à 3 points. 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions pour assaisonner le tout. Et une jolie victoire contre les Lakers. Ça a tout d’une bonne soirée pour Batman, qui s’est tout de même fait peur avec un coup reçu au visage qui l’a forcé a rejoindre momentanément le vestiaire

Le programme NBA de ce soir