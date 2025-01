Face aux Rockets, Cade Cunningham a été dominant. 32 points, 9 rebonds, 7 passes à 12/22 au tir. Un niveau de jeu un cran au dessus du reste qui a permis aux Pistons de prendre un joli succès à Houston. Pour le meneur de Detroit, le All-Star Game serait-il presque tout droit ?

Commençons directement cet article par le seul point noir de la soirée de Cade Cunningham : ses pertes de balle. La star des Pistons a laissé filer 10 ballons durant la partie, un nombre trop important pour un joueur de son calibre. Néanmoins, cette mauvaise statistique ne prend absolument pas le pas sur le reste de sa prestation, très réussie. On pense à son 3e quart-temps, où il a inscrit 19 de ses 32 unités pour permettre aux Pistons de prendre une avance décisive.

CADE, PISTONS GET THE W IN HOUSTON. 🙌

32 PTS (19 in 3Q)

9 REB

7 AST pic.twitter.com/xEEaJywBfs

— NBA (@NBA) January 20, 2025

Cade Cunningham aime cartonner contre les gros : 32 points ce soir à Houston, mais aussi 36 face aux Knicks et 40 contre Minnesota lors des matchs récents des Pistons. Un sens des responsabilités qu’il porte déjà très bien malgré ses nombreuses périodes de blessures survenues pendant ses premières saisons en NBA.

Cade Cunningham’s Pistons teammates before his postgame interview:

Jalen Duren: “Get your votes in!”

Malik Beasley: “Everybody go vote right now. Go f*cking vote. Excuse my French but… GO. VOTE!” 🤣pic.twitter.com/WOW7ZzHy5w

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 20, 2025

Avec lui, les Pistons vont très clairement mieux dans le jeu. Et sur le plan individuel, il se met dans les meilleures conditions pour disputer son premier All-Star Game. Sans doute pas en tant que titulaire, mais plutôt chez les remplaçants. Ce qui serait déjà une remarquable récompense. On note aussi son duel remporté face à Jalen Green, qui n’a pas su tenir le rythme sur le plan statistique. Ouais, c’est un poil gratuit.