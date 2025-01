L’histoire d’amour entre Trae Young et le Madison Square Garden continue. Accueilli sous une bronca, il a longtemps maintenu son équipe dans le match. Mais en deuxième mi-temps ce sont les locaux qui ont pris les devants notamment grâce à l’autre meneur All-Star de la rencontre, Jalen Brunson. Victoire finale des Knicks 119 à 110.

Lors des premières actions du match, Jalen Brunson a commis quelques pertes inhabituelles sur son dribble avant de se rassurer grâce à son tir extérieur. Un schéma plutôt inhabituel pour lui, mais qui a plutôt bien fonctionné ce soir puisque du haut de ses 34 points à 12/18 au tir, il a mené ses Knicks à la victoire.

Pourtant les Atlanta Hawks ont bien résisté. Après moins d’une minute de jeu, Trae Young envoyait une bombe à longue distance et indiquait au public du Madison Square Garden de se taire. Rien n’est plus addictif qu’une histoire d’amour-haine dans les séries, cette relation nous tient en haleine depuis déjà plus de trois ans.

Trae Young silences the Knicks crowd by burying this triple 🤫pic.twitter.com/i4j1yFlVvI

— Hawks Nation (@HawksNationCP) January 20, 2025

Le meneur dégarni n’a pas réalisé le meilleur match de sa carrière, mais a quand même bien tenu son statut avec 27 points, 6 passes et 3 interceptions. Surtout, il a mis ses coéquipiers en confiance, Onyeka Okongwu et Dyson Daniels, notamment, ont été bons. Simplement, les faucons ont perdu trop de ballons (23) pour espérer tenir la distance dans cette rencontre.

Et le tournant du match, c’est sans doute le troisième quart-temps. Une période remportée 40 à 27 par les locaux portés par un Mikal Bridges auteur de 10 points en trois minutes à la sortie des vestiaires. L’ancien des Brooklyn Nets a aussi régalé son public en réussissant une possession défensive marquante sur l’ennemi du peuple.

Best individual defensive possession of the season from Mikal Bridges pic.twitter.com/JmFkEISYhm

— Andrew Claudio (@AndrewJClaudio_) January 20, 2025

À noter également, le match de parfait soldat de Josh Hart, ou encore le magnifique tir à 3-points avec la faute de Cam Payne qui a définitivement donné un matelas d’avance aux siens au milieu du dernier quart-temps.