Draymond Green (Warriors) absent minimum une semaine

Touché au mollet, Draymond Green n’a pas pu participer au déplacement des Warriors à Boston lors du MLK Day. La grande gueule de Golden State ratera également les prochaines échéances prévues cette semaine.

Dans une saison où les Warriors sont tombés assez brutalement dans le ventre mou du classement (10e de la Conférence Ouest), cette blessure de Draymond n’aidera pas Golden State à repartir de l’avant.

D’après Anthony Slater de The Athletic, les Dubs seront privés de leur leader vocal pour au moins les quatre prochains matchs. En plus de Boston, Draymond Green sera absent face aux Sacramento Kings, aux Chicago Bulls et aux Los Angeles Lakers.

Draymond Green: Mild left calf strain, re-evaluated in a week, I’m told. Rules him out of the next four games at least vs Celtics, Kings, Bulls and Lakers.

Malade, Draymond avait déjà manqué trois matchs de suite entre le 10 et le 15 janvier. Il est revenu face aux Washington Wizards samedi pour jouer seulement… trois minutes avant de se blesser au mollet. Il souffre officiellement d’une contracture qui nécessite du repos, une semaine minimum voire plus pour éviter qu’elle s’aggrave.

Sans Green, mais aussi Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski et Kyle Anderson, l’infirmerie des Warriors est bien remplie. Et Golden State (21 victoires – 20 défaites) devra s’accrocher pour ne pas tomber dans le négatif dans les jours à venir.

Source texte : The Athletic