Jaren Jackson Jr. a joué un bien sale tour aux Wolves en ce nouveau match du MLK Day. L’intérieur des Grizzlies a été essentiel dans la victoire des siens, et voilà qu’ils sont à nouveau “fine in the West”.

Les stats maison de ce match, c’est ici

Le triple J est en train de poser un dossier on ne peut plus sérieux pour le All-Star Game cette saison. Investi d’une mission, il a permis à ses Oursons de remonter un déficit qui semblait difficile à combler. En effet, les Grizzlies ont couru tout le match après le score, et étaient encore menés de 9 points au milieu de l’ultime période.

Mais ça, c’était avant que JJJ ne prenne les choses en main, car l’intérieur a sorti une masterclass pour renverser tout le Minnesota. Que ce soit en défense ou en attaque, il a été essentiel du haut de ses 24 points, 11 rebonds et 2 contres. Le salut est venu de lui à travers 15 points rien que dans le dernier quart-temps. Avec un Ja Morant maladroit, et un Desmond Bane efficace mais plus discret, c’est bien Jaren Jackson Jr. qui a pris tout le monde sur ses épaules pour coiffer les Wolves au poteau.

Jaren Jackson Jr. going coast to coast with the behind the back move😳 pic.twitter.com/kQMscKqExf

— Bryson Wright (@BrysonWright3) January 20, 2025

Jaren Jackson Jr est un All Star cette saison. Point.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2025

Anthony Edwards (32 points) a tout tenté mais trahi par sa paire d’intérieurs Rudy Gobert – Julius Randle, qui ont shooté respectivement à 1/5 et 2/13, il n’a pu éviter la défaite. On aurait pu entendre Karim Benzema murmurer “ils jouent contre nous frère” s’il avait été un joueur des Minnesota Timberwolves.

Pour en revenir à Ant-Man, il a quitté la rencontre sur un vilain air-ball lors de la dernière possession, et c’est le gros match de Naz Reid, auteur de 29 points (à 11/20 au tir dont 5/10 de loin) et 8 rebonds, qui part en fumée. Edwards a aussi laissé filer des points sur la ligne des lancers-francs (13/18), et a tenté des shoots compliqués à 3-points en fin de match. On ne dit pas ça pour lui jeter la pierre, plutôt pour pointer du doigt la mauvaise exécution offensive des Wolves dans le money-time alors qu’ils avaient le match en main.

De quoi sceller le sort des Loups.

La dernière possession du match : pic.twitter.com/QT7qagMvvR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2025

Les Grizzlies repartent avec une victoire au forceps, et Jaren Jackson Jr. a couché les gosses dans la dernière période. N’en jetez plus, cet homme doit être All-Star cette saison !