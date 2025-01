Depuis quelques années, le duel entre Celtics et Warriors possède une certaine hype étant donné le passif qu’il y a entre ces deux équipes. Pour ce MLK day 2025, les deux franchises croisaient à nouveau le fer pour le bonheur des uns et surtout le malheur des autres.

Souvenez-vous ! En 2022, les Warriors privent les Celtics du sacre NBA en les battant en finale. L’an passé, les Celtics avaient envoyé un message fort dans leur course au titre en explosant Golden State de 52 points.

Pour ce MLK Day 2025, on était curieux de voir quelle équipe allait tirer son épingle du jeu puisque les deux franchises ne sont pas au top de leur forme. Les Celtics remportent – littéralement – un match sur deux depuis plus d’un mois tandis que les Warriors sont en galère depuis de trop longues semaines.

Le mot “galère” résume à la perfection ce match de Golden State. L’équipe de la Baie encaisse un 8-0 dès le début de la rencontre. Un run auquel les Warriors répondent avec, à leur tour, un 8-0 histoire de remettre les pendules à l’heure. On espère d’ailleurs que vous en avez bien profité si vous avez vu le match en direct parce que c’est le seul sursaut d’orgueil de hommes de Steve Kerr de toute la rencontre.

Stephen Curry et sa bande envoient un horrible premier quart-temps avec une maladresse assez folle à 3-points (1/12 sur les douze premières minutes).

Boston en profite pour dérouler et passer un joli 14-1 pour finir le premier acte.

Pour le deuxième, on prend les mêmes et on recommence ou presque. Si Golden State continue d’envoyer les briques, c’est aussi le cas de Boston et les C’s n’ont que 15 points d’avance avant de retourner au vestiaire.

Sauf qu’à la reprise, place à l’avalanche.

Les Warriors continuent de ne pas mettre une bille, mais les hommes en vert artillent dans tous les sens et le score passe la barre des 20 points de retard et même celle des 30 unites. Les hommes de Steve Kerr ont la tête sous l’eau depuis de nombreuses minutes et ne se relèvent pas malgré les tentatives de Stephen Curry.

“The Celtics are boring to watch just chucking threes”

The threes they shoot: pic.twitter.com/NyVQCuk1Dl

— 𝙁𝙧𝙚𝙙 ☘️ (@BOSFred7) January 20, 2025

Pour finir la rencontre place à un immense garbage time de 12 minutes. Est-ce une raison pour voir Boston lever le pied ? Certainement pas. Les C’s continuent d’appuyer là où ça fait mal pour prendre 40 points d’avance.

Victoire autoritaire des champions en titre 125-85 face à une équipe des Warriors qui n’a jamais semblé apte à regarder ces C’s droit dans les yeux à l’image de ce terrifiant 14/53 du parking.

The Warriors tonight:

85 Points

34% FG

26% 3PT

63% FT

Lost by 40

WENT FROM THE SPLASH ERA TO THE SHAQ ERA 💔💔💔 pic.twitter.com/jXKyHmkjDi

— Hater Central (@TheHateCentral) January 21, 2025