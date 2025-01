Dans le duel des mauvais élèves de la Conférence Ouest entre Pelicans et Jazz, c’est C.J. McCollum qui s’est fait remarquer avec un gros carton offensif à 45 points pour offrir la victoire à NOLA en prolongation (123-119).

Dans ce MLK Day 2025, la rencontre entre Pelicans et Jazz n’était clairement pas celle qui nous excitait le plus en début de soirée. Pourtant, ces matchs entre deux équipes du fond de classement réservent parfois de très bonnes surprises et ce fut le cas cette nuit.

L’entame du match vire clairement en faveur du Jazz puisque les Mormons accumulent 20 points d’avance dès le premier quart-temps. Sauf que si vous n’aviez pas fait gaffe, ces derniers temps, les Pels jouent plutôt pas mal au basket et étaient sur une série de trois victoires consécutives avant cette rencontre.

Tout ça pour dire qu’il ne faut pas vendre la peau du Pelican avant de l’avoir tué et ça, le Jazz va l’apprendre à ses dépens.

En deuxième mi-temps, l’écart se réduit grâce à un C.J. McCollum intenable. Le guard enchaîne les paniers comme des petits pains et de fil en aiguille NOLA revient dans la rencontre, mais tout bascule dans le dernier acte.

hand down. man down.



Les oiseaux envoient un run de 24-3 dans les dernières minutes pour recoller au score, mais ont encore deux points de retard avec seulement quelques secondes à jouer.

Ici, c’est le second membre du backcourt qui se révèle : Dejounte Murray. L’ancien Hawk parvient à envoyer le match en prolongation.

DEJOUNTE. MURRAY.

tied up at 110 pic.twitter.com/yoJWMteDDX



À ce moment précis, les Pelicans possèdent le momentum et comptent bien le maximiser durant l’overtime.

C.J. McCollum continue son atelier de démolition bien accompagné par Trey Murphy. Lui aussi se décide à exploser le Jazz et il scelle le sort de la rencontre avec un premier tir dans le corner qui donne quatre points d’avance à New Orleans alors qu’il reste seulement 30 secondes à jouer.

helping off Trey Murphy is craaaaaazy



Ce même Trey Myrphy ne tremble pas aux lancers-francs et les Pels se sortent de cette immense bourbier avec une victoire 123 à 119.

C.J. McCollum finit avec 45 points, 8 rebonds et 4 passes, Dejounte Murray sort un double-double à 26 points, 11 passes et enfin Trey Murphy ajoute 24 unités et 7 rebonds.

Sans Zion Williamson, NOLA permet à NOLA d’enchaîner un quatrième succès consécutif. Si cela risque d’être trop tard pour remonter au classement à l’Ouest, ça peut toujours mettre un peu de beaume au cœur des fans.