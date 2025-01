Malgré la victoire face aux Wizards, les Warriors ont de quoi avoir triste mine. Draymond Green et Steph Curry ont chacun dû quitter leurs coéquipiers en cours de match à cause d’une blessure. Golden State n’a clairement pas besoin d’une infirmerie plus remplie..

Il y a des jours où même une victoire semble amère, et les fans des Dubs doivent avoir ce goût dans la bouche au petit matin. Malgré le succès face aux Wizards, c’est l’état de santé des tauliers qui est au centre de toutes les pensées à San Francisco. De retour en tenue cette nuit, Draymond Green n’a tenu que 3 minutes sur le parquet avant de sortir, blessé au mollet.

Pour Steph Curry, il aura fallu attendre la fin du money time et une mauvaise chute sur une action défensive, avec une cheville qui tourne salement et le joueur qui grimace au sol pendant plusieurs secondes avant de boitiller vers son banc. On rappelle que Golden State était déjà privé cette nuit de Jonathan Kuminga mais aussi de Brandin Podziemski.

Looked like a painful left ankle twist late here for Steph Curry. Here he is limping and trying to test it on the bench. pic.twitter.com/kYzU2v9Cb2

En conférence de presse, Steve Kerr a donné des nouvelles rassurantes pour Steph Curry, expliquant que la blessure n’avait à priori pas l’air sérieuse. Pour Green par contre, il va falloir passer par une IRM et le pitbull pourrait donc rejoindre l’infirmerie de nouveau. Interrogé par Anthony Slater de The Athletic, Curry a confirmé après la rencontre que sa cheville ne serait pas un problème et qu’il comptait être en tenue ce lundi face aux Celtics.

MRI for Draymond Green tomorrow on his injured left calf. Steve Kerr said Steph Curry told him he doesn’t believe his ankle twist is serious.

The update. pic.twitter.com/DNfOc2IEyO

Steph Curry’s brief postgame quote while icing up: “Feels great. See you on Monday.”

Warriors vs Celtics on TNT on Monday.

