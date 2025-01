Les Warriors résistent au coup de chaud de Jordan Poole (38 points)

Longtemps malmenés à cause de la flambée de Jordan Poole (38 points), les Warriors ont dû attendre le money time pour se défaire des Wizards. Malheureusement pour Golden State, Stephen Curry et Draymond Green sont sortis sur blessure.

Les stats de ce match à retrouver ici

Jordan Poole, comme à la maison

Qui dit Wizards de passage à San Francisco, dit tous les yeux sur Jordan Poole, l’ancien sixième homme des Warriors désormais à Washington. Pour son passage annuel dans la Baie, le guard s’est rappelé au bon souvenir de son ancienne franchise. 38 points, 8/15 à longue distance, en 36 minutes. On retiendra surtout sa première mi-temps avec 23 points, de quoi mettre Washington sur les bons rails pour espérer l’emporter. (+7 au break)

Dans son sillage, D.C. a longtemps fait trembler Golden State, avec seulement 1 point d’écart à 5 minutes de la fin. Moment choisi par Stephen Curry pour sortir de sa boîte. Bien pris par Bilal Coulibaly pendant une bonne partie de la soirée, le Chef lâche 5 points de suite pour mettre un coup sur la tête des Wizards. Andrew Wiggins l’imite pour finir une grosse soirée de la part de l’ailier (31 points, meilleure perf au scoring de la saison).

Les Warriors finissent fort mais perdent gros dans la bataille

Si les fans des Dubs peuvent se réjouir de cette victoire et de ce mental pour revenir en seconde mi-temps, les pensées vont surtout vers Draymond Green et Stephen Curry. Le premier n’a tenu que trois minutes sur le terrain, avant d’aller prendre sa douche, à cause d’une douleur au mollet. Steve Kerr a expliqué après la rencontre que son joueur passerait une IRM demain pour voir la gravité de sa blessure.

Les Warriors ont aussi perdu.. Steph Curry en bout de money time. Le meneur est mal retombé après une possession défensive sur Jordan Poole. Sa cheville a bien tourné. Il n’a pas repris sa place sur le terrain après ça et a filé aux vestiaires avant la fin du match. Steve Kerr a expliqué en conférence de presse que son joueur n’avait pas l’air plus inquiet que ça et que la blessure n’était à première vue pas trop sérieuse. C’est déjà ça de pris.