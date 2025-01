Dans un match indécis jusqu’au bout, ce sont les Hawks d’un très bon Trae Young (28 points, 11 passes) qui s’imposent sur le parquet des Celtics à Boston ! (119-115) Il aura fallu une prolongation et un ascenseur émotionnel constant pour finir ce match.

Un match de runs

24h tout juste après avoir battu le Magic avec la manière, les Celtics sont déjà de retour sur le pont. Pas de Porzingis ni de Al Horford ce soir, préservés. Pour autant, Boston n’a pas de problème à lancer son match. La défense est agressive, les Hawks perdent une ribambelle de ballons et les Celtics en profitent pour se goinfrer en contre-attaque. Avec Trae Young bien contenu et la paire Holiday – Brown pour assurer au scoring, ce premier quart-temps est une balade bostonienne.

Touchés mais pas coulés, les Hawks vont lentement mais sûrement revenir dans le match grâce à leur banc. Okongwu et Bogdanovic ne tardent pas à se montrer, Atlanta offre de belles séquences de jeu tandis que Boston commence à retomber dans ses travers. Les verts n’avaient perdu qu’un ballon en premier quart-temps, ils en perdent 6 sur les 12 minutes, dont quelques séquences bien lunaires. Alors qu’ils avaient 12 points de retard après le premier acte, Atlanta est en tête au break ! (52-48)

This fastbreak sequence by the Celtics 😅pic.twitter.com/27nEnr2Fsd

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 19, 2025

Au retour des vestiaires, les Hawks ne lâchent pas leur prise sur le match. Young est définitivement entré dans sa partie et Atlanta va chercher sa dizaine de points d’avance. Un scénario idéal qui va vite tourner. Les Hawks avaient planté 12 points sur les 3 premières minutes du troisième quart-temps. Ils n’en marqueront que 9 de plus sur les.. 9 suivantes. Une fois de plus, la défense de Boston fait la différence et Atlanta n’arrive pas de son côté à faire les stops nécessaires pour calmer la tempête Boston (un run de 23-9).

Trae Young with the halfcourt LOB to Jalen Johnson 🔥pic.twitter.com/6FnV1GxjqC

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 19, 2025

Les Celtics pourront s’en vouloir..

Le momentum semble avoir tourné en faveur des Celtics, qui entament de la meilleure des façon ce money time avec Payton Pritchard qui monte en température. Le favori pour le sixième homme de l’année inscrit 13 de ses 20 points dans le quatrième quart-temps, il est partout ! Malgré un Trae Young sur le banc, Atlanta parvient encore à recoller. Krejci notamment fait parler la poudre à longue distance. De’Andre Hunter marque aussi plusieurs paniers importants pour calmer le public.

Le money time tient ses promesses avec un scénario fou et la victoire qui vacille d’un côté puis de l’autre en quelques secondes. À 20 secondes du terme, Atlanta perd la balle et Young prend une technique, Boston semble tenir le bon bout à +3 avec la gonfle. Mais Jrue Holiday relance tout en perdant le ballon puis en faisant faute sur Young qui met ses deux lancers. Jayson Tatum est envoyé sur la ligne mais il en manque un ! Trae Young, encore lui, arrache une nouvelle faute pour envoyer tout ce beau monde en prolongation !

L’overtime sera non moins disputée, avec deux équipes qui se répondent du tac au tac, avec même un début d’embrouille entre Okongwu et Tatum. Un peu de piquant, on ne dit pas non. Côté Boston, petite inquiétude avec la grosse chute de Jaylen Brown. Heureusement sans gravité. C’est finalement Atlanta qui va faire la différence grâce notamment à ce très bon Onyeka Okongwu (19 points, 13 rebonds, 4 contres en sortie de banc !). Non content de contrer Jaylen Brown en bout de prolongation, le pivot sauve les siens en allant arracher un rebond offensif capital après deux lancers manqués de Jalen Johnson. La doublure de Capela (plus pour longtemps) ne tremble pas et met ses deux lancers.

Jayson Tatum aura une chance d’égaliser mais son tir ne fait que heurter le cercle et Jalen Johnson finit sur la ligne. Grosse victoire d’Atlanta, qui s’offre le champion sur son terrain.