En pleine ascension dans les mock drafts NBA, Maxime Raynaud a donné de nouveaux arguments aux scouts qui le suivent de près cette saison. Le Frenchie a mené Stanford vers un succès de prestige face aux Tar Heels de North Carolina et poursuit sa collection de double-doubles.

Le pivot du Cardinal avait coché ce 18 janvier depuis longtemps dans son calendrier. Pour sa première saison en ACC, l’une des conférences les plus relevées du pays, Stanford se déplace dans des universités historiques et North Carolina en fait évidement partie. Face à l’ancienne fac de Michael Jordan et dans un Dean E. Smith Center plein à craquer (21 750 maillots bleu ciel qui chantent à pleins poumons), ce sont les Californiens qui sont repartis avec le sourire jusqu’aux oreilles (victoire 72-71).

Pourtant, les bookmakers ne donnaient pas très cher de leur peau, contre une équipe des Tar Heels en pleine forme qui restait sur quatre victoires consécutives en parvenant à museler le meilleur scoreur adverse. Au match précédent, c’était Andrej Stojakovic, pourtant parmi les 20 meilleurs scoreurs, du pays qui s’était pris les deux pieds dans le tapis (6 points à 3/13 et -26 au tableau d’affichage). L’ancien coéquipier de Maxime Raynaud parti à Berkeley l’été dernier a peut-être pris le temps de l’avertir du danger pour que le Parisien prépare au mieux sa rencontre. En tout cas, la star de Stanford a répondu présent dans leur match le plus attendu de la saison jusqu’ici.

Match référence pour Maxime Raynaud à North Carolina ! 🇫🇷

🔹 25 points à 8/24 au tir

🔹6/6 aux lancers

🔹 13 rebonds

🔹4 contres

Stanford remporte sa 1è victoire à l’extérieur en ACC et se replace.

Celui-là va compter dans la tête des scouts NBA. 👀 pic.twitter.com/cnRYkYcLYG

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) January 18, 2025

Rebondeur exceptionnel (3è de tout le pays), le produit de Nanterre n’a fait qu’une bouchée du tout petit secteur intérieur de North Carolina. Du haut de ses 2,16 m, Maxime Raynaud a aspiré les rebonds toute la soirée. Malgré un petit manque d’adresse extérieure (3/12 à 3-points), c’est lui qui met fin à 6 minutes de disette au tir pour remettre Stanford à -1 dans les deux dernières minutes du match grâce à un gros tir primé. On a aussi vu le pote de Wemby s’envoyer plusieurs en l’air, notamment sur un lob d’Oziyah Sellers terminé avec la faute. L’action de la soirée à n’en pas douter… avec le game-winner de Jaylen Blakes à 1,5 secondes du buzzer final évidemment.

JAYLEN BLAKES HITS THE GAME-WINNER VS. NORTH CAROLINA 😱 @StanfordMBB pic.twitter.com/cNofrTatCB

— ACC Network (@accnetwork) January 18, 2025

Maxime Raynaud termine à 25 points à 8/24 au tir et 6/6 aux lancers, 13 rebonds et 4 contres, signe d’une vraie activité défensive. Le Max signe un 15è double-double en 18 matchs cette saison et prend encore de l’avance dans cette catégorie statistique dont il est le leader NCAA depuis le début de la saison. Les scouts apprécieront d’autant plus que Stanford vient de remporter sa première victoire à l’extérieur de la saison au sein de la Conférence ACC. Une grande première pour le programme qui n’était jamais reparti de Chapel Hill avec la win (0-13 dans les confrontations directes avant ce match).

La star de la soirée à Chapel Hill ! 🥰 pic.twitter.com/81gBGMQllG

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) January 18, 2025

Maxime Raynaud conforte sa place dans le Top 10 des meilleurs marqueurs et des meilleurs rebondeurs du pays dans une victoire référence contre North Carolina. Stanford a désormais un bilan de 12 victoires pour 6 défaites (4-3 en ACC) et peut toujours espérer participer à la March Madness dans deux mois. Le Cardinal peut désormais se baser sur ce succès de référence pour enclencher une série positive avant un autre affrontement hyper attendu face à Duke l 15 février prochain.

