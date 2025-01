Tout juste transféré en provenance de Charlotte, Nick Richards n’a pas trainé pour faire sentir son impact chez les Suns. L’intérieur a livré une superbe prestation pour sa première avec Phoenix, avec 21 points et 11 rebonds en sortie de banc, et la victoire à l’arrivée.

Un seul match et déjà dans l’histoire de Phoenix, est-ce possible ? Le record fera sans doute sourire mais c’est la première fois dans l’histoire des Suns qu’une recrue sort du banc et claque au moins 20 points et 10 rebonds pour son premier match. Parfait pour relayer Kevin Durant (36 points) et Devin Booker (35 points) au scoring face à Detroit.

NICK RICHARDS.

The first player in Suns history with at least 20 points and 10 rebounds off the bench in team debut! pic.twitter.com/dGjjjYJduN

— Phoenix Suns (@Suns) January 18, 2025

C’est de bon augure pour la suite tant Richards a semblé à l’aise pour sa première. Le plan est clair pour le pivot, savoir profiter des ouvertures créées par les stars de Phoenix et aller chercher des points faciles près du cercle ou sur des rebonds offensifs. Il est allé en chercher quatre cette nuit pour onze au total. Un bon travailleur dans la raquette, et quelqu’un qui plante avec efficacité (7/8 au shoot).

First bucket in a Suns Uniform for Nick Richards ☀️ pic.twitter.com/RZTzi5NV1H

— Phoenix Suns (@Suns) January 18, 2025

Avec 21 points et 11 rebonds en seulement 29 minutes (+22 au +/- , de loin le meilleur de son équipe !), Nick Richards a déjà mis tout le monde d’accord dans l’Arizona et son trade pourrait vite être vu comme l’un des gros coups de cette période de fin de transfert s’il confirme cette prestation sur la durée. Il a notamment reçu les louanges de son coéquipier Devin Booker en interview d’après-match.

Devin Booker on Nick Richards debut:

“Shoutout to Big Nick [Richards] today, first game setting unbelievable screens…Double Double? That’s amazing, right off the plane.” pic.twitter.com/HcMLd8XLO9

— CantGuardBook (@CGBBURNER) January 19, 2025