Seulement 4 Français étaient sur les parquets NBA cette nuit. Réussites diverses pour Rudy Gobert, Alex Sarr ou encore Bilal Coulibaly sur le plan individuel mais aucun tricolore n’a gagné.

Les résultats de la nuit NBA

Pistons – Suns : 121-125 (stats)

: 121-125 (stats) Celtics – Hawks : 115-119 (stats)

: 115-119 (stats) Pacers – Sixers : 115-102 (stats)

– Sixers : 115-102 (stats) Warriors – Wizards : 122-114 (stats)

– Wizards : 122-114 (stats) Wolves – Cavs : 117-124 (stats)

: 117-124 (stats) Blazers – Rockets : 103-125 (stats)

Rudy Gobert

Si Minnesota a perdu face aux Cavs, Rudy Gobert a lui fait le taf avec 17 points et 12 rebonds en 31 minutes. Gobzilla a surtout brillé en première mi-temps, on l’a beaucoup moins vu au retour des vestiaires et Chris Finch l’a peu utilisé dans le money time. Frustrant.

Alex Sarr

Le pivot des Wizards continue de faire le yoyo avec ses pourcentages mais cette nuit c’est plutôt tombé du bon côté avec 11 points et 9 rebonds face à des Warriors qui ont néanmoins dominé dans la raquette avec un Trayce Jackson-Davis qui a fait des dégâts au rebond. Un jour de plus à l’école pour le rookie de D.C.

Bilal Coulibaly

Un nouveau match compliqué au shoot pour l’ailier tricolore mais il y a eu du bon à côté. Il a encore noirci la feuille, créé pour les copains (7 passes) et on a bien aimé son envie en défense face à Stephen Curry notamment.

Rayan Rupert

Rien qu’une minute sur le parquet, pas vraiment de quoi montrer de quoi il est capable.

Le programme NBA de ce soir