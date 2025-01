C’est l’heure de faire un point complet sur les derniers résultats de NBA. Qui a brillé, qui s’est vautré, on vous dit tout ! C’est parti pour la résumé de la nuit made in TrashTalk.

Les résultats de la nuit NBA

Pistons – Suns : 121-125 (stats)

: 121-125 (stats) Celtics – Hawks : 115-119 (stats)

: 115-119 (stats) Pacers – Sixers : 115-102 (stats)

– Sixers : 115-102 (stats) Warriors – Wizards : 122-114 (stats)

– Wizards : 122-114 (stats) Wolves – Cavs : 117-124 (stats)

: 117-124 (stats) Blazers – Rockets : 103-125 (stats)

Ce qu’il faut retenir

17 points, 12 rebonds pour Rudy Gobert avec les Wolves.

11 points, 9 rebonds, 1 contre, 1 interception, 2 passes pour Alexander Sarr avec les Wizards.

4 points, 7 passes, 6 rebonds, 1 interception pour Bilal Coulibaly, toujours avec les Wizards.

Le highlight de la nuit

TRAE TO JALEN FROM HALFCOURT!!!

Young is always an assist threat 😤 pic.twitter.com/2ZDbSZtsOf

— NBA (@NBA) January 19, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

