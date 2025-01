Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama en a un peu bavé avant de rejoindre Paris.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Semaine difficile pour Wemby, qui a certes bouté les Lakers hors de sa vue comme dirait Wejdene, mais qui a aussi beaucoup souffert et par deux fois contre les Grizzlies. Une mi-temps à 8 contres tout de même mercredi, mais globalement le Vic a un peu soufflé avant de passer la semaine prochaine à Paris pour quelques dingueries.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,5 points à 47,4% au tir dont 35,3% du parking, 86,8% aux lancers, 10,8 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 4,1 contres en 32,9 minutes

Le beau geste de Victor Wembanyama 🥹🥹

Avec Chris Paul, Wemby a pris le temps de saluer les enfants de J.J. Redick, dont la famille a perdu sa maison lors des incendies de Los Angeles.

Victor Wembanyama totalise 8 contres ce soir.

C’est la mi-temps.

Mon dieu.

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy Gobert ne sera ni All-Star ni DPOY cette saison, peut-être même qu’il ne le sera plus jamais, ni l’un ni l’autre. Mais ce qui est sûr, également, c’est que si vous l’enlevez de l’édifice Wolves cet édifice s’écroule. Toujours aussi précieux et juste défensivement mais pas que, Rudy fait partie des “pris pour acquis” et c’est la marque des grands. Double-double de moyenne dans une équipe plutôt pas mal, quoiqu’on en dise c’est une très bonne saison.

Wolves vs Grizzlies : 12 points à 6/6 au tir et 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 4 steals et 1 contre en 29 minutes

Wolves @ Wizards : 11 points à 5/6 au tir et 1/2 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

Wolves vs Wizards : 7 points à 2/2 au tir et 3/5 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres en 29 minutes

Wolves @ Knicks : 11 points à 5/6 au tir et 1/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 34 minutes

Wolvs vs Cavs : 17 points à 6/7 au tir et 5/6 aux lancers, 12 rebonds et 1 passe en 31 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10 points à 64,3% au tir et 65,7% aux lancers, 10,4 rebonds, 1,7 passe, 0,6 steal et 1,5 contre en 33,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal est revenu aux affaires mais pas son adresse. Toujours du mal à tirer son épingle du jeu quand certains de ses coéquipiers vampirisent trop le jeu, on ne donne pas de nom parce qu’on ne veut pas de problème avec la famille Kuzma. Vivement la trade deadline, que les Wizards officialisent définitivement le statut de leader de Bilal Coulibaly à Washington. Bref, vivement l’investiture, ou pas.

Wizards vs Thunder : 10 points à 3/12 au tir dont 1/7 du parking, 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 2 steals et 2 contres en 29 minutes

Wizards vs Wolves : 15 points à 6/10 au tir dont 2/2 du parking, 1/1 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 35 minutes

Wizards vs Suns : 13 points à 4/9 au tir dont 0/3 du parking, 5/6 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 36 minutes

Wizards @ Warriors : 4 points à 2/8 au tir dont 0/4 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 7 passes et 1 steal en 34 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,4 points à 42,2% au tir dont 29% du parking, 77,8% aux lancers, 5,1 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,8 contre en 33,4 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Toujours en lice pour aller chercher le trophée de ROY en fin de saison, il faudra malgré tout un peu plus que ça pour s’assurer de décrocher la timbale. Alex est rentré dans le rang, c’est un superbe rang mais ils sont quelques uns comme lui à briguer le diplôme. On attend là aussi la deadline histoire de s’assurer que le jeune Français gagnera des minutes sur la fin de saison.

Wizards vs Thunder : 10 points à 4/7 au tir dont 2/4 du parking, 6 rebonds et 2 contres en 25 minutes

Wizards vs Wolves : 13 points à 4/10 au tir dont 3/5 du parking, 2/4 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 28 minutes

Wizards vs Suns : 16 points à 7/17 au tir dont 1/7 du parking, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 28 minutes

Wizards @ Warriors : 11 points à 4/10 au tir dont 3/7 du parking, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,8 points à 40,6% au tir dont 31,7% du parking, 63,8% aux lancers, 6,6 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,6 contre en 27,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

La course au ROY, lui en a été décroché. Les Hawks enchainent les victoires (trois cette semaine) mais la première ne l’a pas été grâce à un Risacher tranchant et les deux autres l’ont été sans lui, gêné aux adducteurs. Petit coup de moins bien pour débuter l’année 2025 mais contrairement à environ 45% des joueurs de la Ligue, Zaccharie pourrait disputer les Playoffs en avril et dans la peau d’un titulaire. Rien que ça permet de le mettre dans une case à part, ne reste plus qu’à assumer ça. Un peu plus.

Hawks vs Suns : 2 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking, 4 rebonds en 17 minutes

Hawks @ Bulls : DNP

Hawks @ Celtics : DNP

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,5 points à 40,3% au tir dont 28,1% du parking, 71,3% aux lancers, 3,5 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 23,7 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Guerschon a beaucoup joué cette semaine, bouchant absolument tous les trous dans le roster de Nick Nurse. Guerschon n’est pas qu’un basketteur, Guerschon c’est de l’enduit, Guerschon c’est l’homme à tout faire. Assurément l’une des plus belles histoires de cette saison chez les Français de NBA.

Sixers @ Magic : 8 points à 3/6 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 39 minutes

Sixers vs Thunder : 17 points à 6/9 au tir dont 3/5 du parking, 2/4 aux lancers, 7 rebonds et 4 passes en 31 minutes

Sixers vs Knicks : 9 points à 4/8 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds et 6 passes en 38 minutes

Sixers @ Pacers : DNP

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,1 points à 50,7% au tir dont 39,6% du parking, 68,5% aux lancers, 5,4 rebonds, 1,9 passe, 0,7 steal et 0,4 contre en 25,8 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

36 ans, toutes ses dents, mais il ne met plus vraiment dedans. Rectification, il n’a plus besoin de le faire, il n’en a en tout cas pas besoin pour jouer presque 18 minutes par match dans une équipe des Clippers qui ne tourne pas trop mal. Le vétéran rêvé, et on attendra évidemment les joutes d’avril pour jauger réellement de son impact. Très honnêtement, on ne s’en fait pas trop pour lui.

Clippers vs Heat : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 24 minutes

Clippers vs Nets : 0 point à 0/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 17 minutes

Clippers @ Blazers : 3 points à 1/1 du parking et 4 rebonds en 14 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 3% 8,1au tir dont 37% du parking, 76,9% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,4 passe, 0,6 steal et 0,4 contre contre en 17,8 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Ça commence à devenir un peu craignos pour Tidjane. Besoin urgent de retrouver du rythme et surtout de la confiance pour arrêter de dégainer trop vite et sous pression alors qu’il n’y a pas lieu d’être. Il a montré des flashs vraiment intéressants fin 2024, on attend le deuxième souffle.

Hornets @ Suns : 0 point à 0/1 au tir et 2 rebonds en 6 minutes

Hornets @ Jazz : 0 point à 0/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 14 minutes

Hornets @ Bulls : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 14 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 4,7 points à 31,8% au tir dont 28% du parking, 67,7% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 18,4 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Plutôt envoyé en G League en sortie de fêtes, Moussa Diabaté va peut-être gravir une marche dans le roster de Charlotte après le départ de Nick Richards à Phoenix. Et ce ne serait pas volé.

Hornets @ Suns : DNP

Hornets @ Jazz : DNP

Hornets @ Bulls : 2 points à 1/2 au tir, 3 rebonds et 1 steal en 15 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,4 points à 60,3% au tir et 44% aux lancers, 6,7 rebonds, 0,6 passe, 0,6 steal et 0,7 contre en 17,8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,3 rebonds, 2 passes, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Toujours aussi compliqué pour Rayan. Le plus dur n’étant pas de ne pas jouer, mais bien de ne pas jouer dans une équipe de nullos.

Blazers vs Nets : 0 point à 0/1 au tir en 1 minute

Blazers vs Clippers : 5 points à 2/3 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Blazers vs Rockets : 0 point à 0/1 du parking en 2 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,9 points à 41,9% au tir dont 30,3% du parking, 75% aux lancers, 1,3 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 9 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Deux apparitions en fin de semaine, dues notamment aux absences qui ont plombé le Thunder. Une fulgurance à Dallas, on prend, en espérant en revoir d’autres très vite, et de préférence plutôt avec le Thunder qu’avec le Blue en G League, où il est très bon au demeurant.

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Sixers : DNP

Thunder vs Cavs : 3 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds en 9 minutes

Thunder @ Mavericks : 8 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,1 points à 33,3% au tir dont 25,6% du parking, 66,7% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,7 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 10 minutes

Oklahoma City Blue @ Raptors 905 : 29 points à 10/17 au tir dont 3/6 du parking, 6/9 aux lancers, 5 rebonds, 8 passes, 1 steal et 3 contres en 33 minutes

Oklahoma City Blue vs San Diego Clippers : 17 points à 8/16 au tir dont 1/5 du parking, 3 rebonds, 7 passes et 2 contres en 34 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 18,1 points à 44,8% au tir dont 36,4% du parking, 83,3% aux lancers, 5,4 rebonds et 7,8 passes en 21 minutes

29 PTS ⚡️ 5 REB ⚡️ 8 AST ⚡️ 3 3PM

Reigning G League Finals MVP Ousmane Dieng STUFFED the stat sheet tonight for the @okcblue! This was his third 25+ point game of the regular season. pic.twitter.com/CId7nZoHfN

— NBA G League (@nbagleague) January 14, 2025

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Début de saison très discret pour Pacôme, avec un petit bobo au genou qui l’empêche de se montrer. Son contrat two-way lui permet néanmoins de rester une option pour Tom Thibodeau, on ne désespère pas.

Knicks vs Bucks : DNP

Knicks vs Pistons : DNP

Knicks @ Sixers : DNP

Knicks vs Wolves : 0 point en 1 minute

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,5 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,4 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 12,3 points à 39,3% dont 25,5% du parking, 78,6% aux lancers, 5,4 rebonds, 2 passes, 1 steal et 0,3 contre en 28,9 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Sidy s’est un peu montré en G League cette semaine et attend toujours qu’on lui donne un rôle avec les Spurs. Vaut mieux être patient dans ce métier.

Spurs @ Lakers : DNP

Spurs vs Grizzlies : DNP

Spurs vs Grizzlies : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,2 point à 46,2% au tir dont 50% du parking, 0% aux lancers, 0,6 rebond et 0,5 passe en 3,2 minutes

Austin Spurs vs Rio Grande Valley Vipers : 7 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 4 passes, 3 steals et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 17,3 points à 50,6% au tir dont 27,3% du parking, 62,5% aux lancers, 3,9 rebonds, 3 passes, 0,9 steal et 0,7 contre en 27,3 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Lakers vs Spurs : DNP

Lakers vs Heat : DNP

Lakers vs Nets : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 11,7 points à 58,3% au tir dont 30% du parking, 40% aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 0,3 steal en 22,8 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Toujours aussi efficace et productif, Killian Hayes régale Long Island de sa vista. Cette phrase n’a pas été écrite par une IA, promis.

Long Island Nets @ Indiana Mad Ants : 18 points à 6/18 au tir dont 2/8 du parking, 4/4 aux lancers, 6 rebonds, 9 passes et 1 contre en 31 minutes

Long Island Nets @ Grand Rapids Gold : 14 points à 5/14 au tir dont 2/5 du parking, 2/4 aux lancers, 5 rebonds, 9 passes et 6 steals en 35 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 19,5 points à 44,6% au tir dont 28,6% du parking, 71,4% aux lancers, 7,3 rebonds, 6,8 passes, 2,5 steals et 0,5 contre en 38,5 minutes