Victor Wembanyama et les Spurs se font exploser par les Grizzlies (140-112) d’un énorme Santi Aldama

Les Spurs et Victor Wembanyama voulaient prendre leur revanche face à Memphis après la défaite d’il y a deux jours, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Défaite cinglante (140-112) face à une équipe de Memphis amputée de Ja Morant.

Souvenez-vous, il y a deux jours, les Spurs perdaient face à Memphis et Victor Wembanyama était passé à deux doigts de se prendre le poster du siècle.

Eh bien, en ce vendredi soir, rebelote, nouveau duel entre San Antonio et Grizzlies avec une différence notable : l’absence de Ja Morant. Une bonne nouvelle pour Wemby, du moins en théorie parce que ni lui, ni les Éperons n’avaient prévu de se prendre la sauce par le Big 3 Santi Aldama – Desmond Bane – Jaylen Wells.

Et pourtant, c’est ce qu’il s’est passé.

Ce match entre Spurs et Grizzlies démarre plutôt tranquillement. Wemby est maladroit au tir, mais assure en défense. Rien de différent par rapport au dernier affrontement entre les deux équipes. On aurait même tendance à dire que c’est San Antonio qui maîtrise le mieux ce match à l’image des 16 points de Stephon Castle en première période.

.@StephonCastle with 10 PTS through the first!

END 1 | SAS 29, MEM 27 pic.twitter.com/h18gRp4Ac5

— San Antonio Spurs (@spurs) January 18, 2025

Un sentiment renforcé par la blessure au nez de Zach Edey au milieu du deuxième quart-temps et qui n’est pas revenu de la rencontre.

Au retour des vestiaires, les Spurs gardent cette même dynamique avant un trou d’air assez exceptionnel.

AREA 51 CONNEXION 🛸👽 pic.twitter.com/eEkZH20OEP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2025

Si les Texans semblaient avoir le dessus, Memphis n’a jamais été loin derrière. Alors qu’il reste un peu moins de quatre minutes à jouer dans le troisième quart-temps, les Spurs tombent en panne offensive.

Les Oursons passent un 16-0 fou pour enterrer les Spurs. Dans ce run, c’est tout le collectif de Memphis qui s’illustre avec en-tête d’affiche Santi Aldama à la finition et Desmond Bane à la distribution.

Les Spurs sont sonnés et ne se relèvent pas dans le dernier acte. Pire encore, San Antonio continue de se faire tabasser sans ne montrer le moindre signe de révolte.

Score final : 140-112.

Victor Wembanyama finit avec 19 points (8/19 au tir), 12 rebonds et 6 contres. De l’autre côté, Santi Aldama plante 29 points en sortie de banc, Jaylen Wells 22 tout comme Desmond Bane qui sort un gros double-double à 22 points et 14 passes.

Santi Aldama tonight:

29 PTS

8 REB

5 3P

+25

Back-to-back 20-point games for the first time in his career — both were against the Spurs. pic.twitter.com/R6KVWfKvEN

— StatMuse (@statmuse) January 18, 2025

Les Spurs essuient un second revers consécutif. Espérons qu’ils pourront se relancer contre Miami afin de partir à Paris l’esprit léger.