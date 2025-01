Un détour par la G League pour Tidjane Salaün

Ce soir, lors du MLK Day, les Hornets recevront les Mavs dès 18h. Mais Tidjane Salaün ne sera pas de la partie, lui qui a été envoyé en G League ce week-end.

Après avoir fait partie du groupe de Charles Lee pendant toute la première partie de saison NBA, le Frenchie des Hornets va donc passer par la ligue de développement. Il aurait déjà dû jouer samedi soir avec le Greensboro Swarm (équipe affiliée aux Hornets) mais a déclaré forfait car malade.

Si on ne sait pas combien de temps Tidjane va rester en G League, on imagine qu’il réintégrera assez rapidement les Hornets étant donné qu’il faisait régulièrement partie de la rotation de Lee sur la première quarantaine de matchs.

The Charlotte Hornets have assigned Tidjane Salaun to the Greensboro Swarm. He will be available for their game against the Grand Rapids Gold in the G League tonight. pic.twitter.com/1xHRAl8c78

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 18, 2025

Néanmoins, le temps de jeu de Tidjane Salaün a assez sensiblement diminué ces dix derniers jours. Seulement 11 minutes de moyenne en sortie de banc, pour des faibles stats de 1,8 point, 2 rebond et 0,8 passe. Sur l’ensemble de sa campagne rookie, l’ancien de Cholet tourne à 5 points et 4 rebonds à 32% au tir en 18 minutes.

Un passage par la G League peut être vu comme une relégation pour un sixième choix de draft comme Tidjane, mais c’est plutôt une opportunité pour lui de gagner en confiance, en responsabilités, en minutes, afin de mieux rebondir ensuite en NBA. C’est peut-être ce qu’il faut au Français de 19 piges pour accélérer son développement.

Source texte : Hornets / NBA G League