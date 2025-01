Les NBA Paris Games sont plus proches que jamais et les deux équipes concernées, les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers, sont arrivées dans la capitale Française. Victor Wembanyama et les éperons ont commencé par un petit crochet dans les Hauts-de-Seine (92), à Nanterre, dans l’ancienne salle de l’Alien.

À peine le temps de descendre de l’avion que les San Antonio Spurs étaient déjà à l’entraînement et pas n’importe où. La première étape du périple texan en France a forcément fait plaisir à Victor Wembanyama puisqu’il a pu refouler un parquet très familier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

C’est au Palais des Sports Maurice-Thorez de Nanterre, salle dans laquelle le pivot a évolué de 2014 à 2021 que les coéquipiers de Chris Paul ont pu se défouler. Une preuve de plus que cette semaine, en plus d’être une fête du basket-ball, est un peu celle de Wemby. Parmi les prochaines étapes de son parcours francilien, le meilleur contreur de la NBA sera demain dans sa ville, au Chesnay-Rocquencourt pour inaugurer des playgrounds. Il s’est exprimé au micro de RMC :

“Il y a beaucoup d’émotions, voir des gens familiers, que ce soit du club et même de la ville, les gens qui s’occupent de la salle, ça fait vraiment plaisir. On retrouve quelques sensations. C’est un peu comme deux univers qui se rencontrent. C’est spécial, on ne s’attend pas à ça dans une carrière. C’est un peu ma manière de faire plaisir aux gens qui n’auront jamais l’occasion d’aller aux États-Unis. C’est très important pour moi. On est là que depuis quelques heures mais c’est déjà incroyable.”

Look who’s here 👀🥰@wemby in Paris! 🇫🇷👽 pic.twitter.com/qsv8JQBdT8

— Comsport (@Agence_Comsport) January 20, 2025

À Nanterre, on a pu notamment apercevoir une foule de journalistes et Jeremy Sochan avec les cheveux bleus. Des images enregistrées par Benjamin Moubèche !

Victor Wembanyama et les Spurs sont arrivés en France, et sont à Nanterre pour lancer cette semaine à Paris. pic.twitter.com/T1IXF2P1sW

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 20, 2025

🇫🇷 Jeremy Sochan s’est teint les cheveux en bleu pour le voyage en France. pic.twitter.com/QrCW6uLX2U

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 20, 2025

Les Indiana Pacers sont également dans la capitale, mais ont connu un début de voyage plus calme. L’équipe de Rick Carlisle a directement pris la direction de son hôtel pour un petit peu de repos après un long voyage !

The @Pacers arrive for the 2025 #NBAParis Games! 🇫🇷 pic.twitter.com/35UtyGBqqV

— NBA (@NBA) January 20, 2025

Les deux équipes fouleront le parquet de l’Accor Hôtel Arena dès mercredi pour des entraînements et conférences de presse avant les rencontres de jeudi et samedi !

Source texte : RMC / Benjamin Moubèche